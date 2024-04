BBB muda Castigo do Monstro após Fernanda ficar sob calor de 34ºC

Regras do Castigo do Monstro foram alteradas após participantes demonstrarem preocupação por Fernanda. O termo "monstro no calor não" se tornou um dos mais comentados nas redes sociais.

O calor escaldante do Rio de Janeiro se tornou um desafio para Fernanda enquanto ela cumpria o Castigo do Monstro no gramado do Big Brother Brasil 24 (BBB 24). Por volta das 8h, a participante assumiu o posto no lugar de MC Bin Laden, que enfrentou a dinâmica durante a madrugada.

O castigo consistia em permanecer em pé sobre uma plataforma no jardim da casa, com Fernanda vestida de princesa e o cantor com traje de sapo.

Durante a manhã, Fernanda e seu companheiro de castigo foram afetados pelo calor intenso. Pitel, que acompanhava a sister, também expressou preocupação com a situação, pedindo para cobrirem o monstro devido ao sol forte.