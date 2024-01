Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 23; quem fica?

Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinicius estão no paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (23/1)

A pessoa mais votada pela casa também teria direito a um contragolpe . Com isso, Vinicius escolheu Marcus Vinicius para a berlinda. Por fim, ambos os selecionados no contragolpe deveriam escolher, em consenso , mais alguém. Pitel e Marcus Vinicius optaram por Luigi.

Com quatro votos, Vinicius foi o escolhido da casa . Em seguida, Alane, indicada pelo líder Rodriguinho , teve direito a um contragolpe . Ela colocou Pitel no paredão.

O paredão do Big Brother Brasil (BBB) 2024 foi formado por Alane , Luigi , Marcus , Pitel e Vinicius , neste domingo, logo após a eliminação de Nizam.

A eliminação acontece hoje, logo após a novela “Renascer”.



A enquete produzida pelo O POVO indica Alane como o preferida do público para permanecer no programa. A sister lidera com 42,21% contra 16,95% de Luigi, 16,27% de Marcus Vinicius e 13,55% de Vinicius. Pitel é a possível eliminada, alcançando apenas 11,03% dos votos.



