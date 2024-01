Confirmado no BBB 24, Rodriguinho já agrediu ex-mulher

Um dos confirmados do grupo camarote para a próxima edição do reality já bateu em Nanah Damasceno em uma festa, três anos atrás

Rodriguinho, que é um dos participantes já confirmados para a próxima edição do BBB que se inicia dia 8 de janeiro, já foi acusado de agredir a ex-mulher, Nanah Damasceno.

O caso ocorreu há três anos quando a influenciadora postou um vídeo chorando nas redes sociais e contando sobre a briga do casal em uma festa. Na ocasião, ela comentou que estava na comemoração da da Heloísa, neta do cantor, com os filhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu cansei de esconder quem o Rodrigo é. Eu tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes", desabafou Nanah.