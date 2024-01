Pós-eliminação do BBB 24: o que aconteceu na casa após saída de Maycon

Prova do líder deu uma acelerada nas dinâmicas e deixou um clima tenso entre os brothers. Veja o que rolou na madrugada de hoje (12/1) no BBB

Depois da primeira eliminação da edição, os brothers do BBB 24 tiveram uma madrugada agitada na casa. Nova prova coroou um novo líder , que teve que indicar três nomes para o próximo paredão.

Beatriz caiu no choro após ser indicada como possibilidade de voto do líder. A sister foi consolada por Alane e Rodrigo comentou que ela “pode ficar tranquila”.

Após a prova, ele teve que revelar suas intenções de voto para o próximo paredão. O cantor revelou que pretende indicar Davi, Isabelle ou Beatriz. Ou seja, um deles será a indicação do líder na próxima terça (16/1).

Na primeira fase, os participantes se dividiram em quatro grupos e competiram de duas a duas. Na hora da decisão, Rodriguinho tirou o envelope com a mensagem de frete grátis e foi consagrado como novo líder.

Sem ter tempo de assimilarem a eliminação de Maycon, os participantes já tiveram que enfrentar uma nova prova do líder .

BBB 24: Alane fica chateada por não ir pro Vip de Rodriguinho

Alane comentou com Michel, Beatriz e Giovanna que ficou triste com a decisão de Rodriguinho de não colocá-la no Vip.

"Eu me considero muito amiga do Rodrigo, gosto muito dele. Fiquei triste, porque se eu ganhasse VIP eu claramente colocaria ele..”, desabafou ela.

