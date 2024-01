Rejeição no BBB: relembre os participantes mais rejeitados da história

Rejeição de Karol Conká foi recorde; BBB 21 foi a edição teve o maior número de participantes cancelados Crédito: Reprodução/Globoplay

A convivência intensa na casa do Big Brother Brasil (BBB) pode resultar em atritos e controvérsias. Isso tende a levar a um significativo grau de desaprovação por parte do público, conhecido como o temido "cancelamento" dos participantes. O "termômetro" do cancelamento é a votação para decidir quem é o eliminado da semana. Quanto maior a porcentagem de votos, maior a rejeição do público. Até hoje, Karol Conká foi a participante com a maior porcentagem. Mesmo quem não acompanha de perto o reality, já ouviu o nome da artista associado a comentários negativos durante a edição que ela participou.

Leia Também | Quando começa o BBB 24 e quem são os novos participantes? Rejeição no BBB: Top 7 dos participantes mais rejeitados da história Confira abaixo lista dos nomes: 1° Lugar: Karol Conká (BBB 21) com 99,17% Karol Conká, enfrentou uma eliminação recorde no BBB 21 ao receber 99,17% dos votos válidos em um paredão com Gilberto e Arthur, a maior porcentagem de rejeição na história do reality. A aversão do público à cantora foi resultado de conflitos, comentários e fofocas em que ela se envolveu ao longo de sua participação no programa. A participante não apenas saiu com uma taxa de rejeição histórica, mas também enfrentou consequências adversas fora da casa, incluindo a perca de contratos e popularidade. 2° Lugar: Nego Di (BBB 21) com 98,76% O humorista Nego Di foi eliminado do BBB 21 com uma expressiva rejeição de 98,76% dos votos válidos. Ele foi considerado como um dos "vilões" e disputou o paredão contra Sarah e Fiuk.

Sua participação no reality ficou marcada pela parceria com Karol Conká e outros dois participantes - Projota e Lumena -, formando um grupo conhecido como "grupo do ódio" pelo público. 3° Lugar: Viih Tube (BBB 21) com 96,69% Durante sua participação no reality, Viih Tube manteve um perfil discreto, mas chamou a atenção ao se aproximar sistematicamente de quem tinha vantagem na reta final do programa. Embora tenha conseguido evitar o paredão por três meses graças às suas alianças, sua primeira indicação resultou em sua eliminação. Gilberto e Fiuk, que estavam ao lado dela no paredão, tiveram apenas 0,71% e 2,61% dos votos.