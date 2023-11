Eslovênia Marques e Lucas Bissoli terminam o namoro após dois anos

Em comunicado no Instagram, a equipe de Eslovênia alegou que a decisão do término partiu de Lucas Bissoli e que não está sendo um momento fácil

"Aos seguidores, amigos e imprensa, a equipe Eslovênia Marques informa que o namoro da influenciadora com Lucas Bissoli chegou ao fim nesta segunda-feira, 6. Por se tratar de uma relação majoritariamente pública, o anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importam com o casal”, inicia a nota.

Em comunicado no Instagram, a equipe da influencer alegou que a decisão do término partiu do rapaz e que não está sendo um momento fácil .

Os ex-BBBs Eslovênia Marques e Lucas Bissoli anunciaram nesta segunda-feira, 6, que não estão mais juntos. O casal iniciou o relacionamento no Big Brother Brasil 2022 ( BBB 22 ) e se manteve após o término do reality show da TV Globo.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

O comunicado ainda diz: “Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas”, finaliza.

Por sua vez, Lucas fez uma postagem enaltecendo a ex e destacando sua força. “Foi uma experiência verdadeiramente incrível conviver ao lado dessa mulher excepcionalmente forte, guerreira, amável, doce”, destaca.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui