Enquete BBB 24: votação no Paredão pode ser por CPF; entenda

O anúncio, registrado em foto na reunião de lideranças da emissora, apresenta voto único por CPF na enquete da próxima edição do BBB; entenda

A possível mudança pode acontecer na próxima edição do reality show, o BBB 24, mas a emissora não revelou detalhes sobre o funcionamento ou como a implementação acontecerá.

Na prática, a escolha continua aberta ao público, mas busca impedir a ação de sistemas computadorizados, como bots, que possam impactar no resultado. Em 2020, por exemplo, o Paredão entre Manu Gavassi e Felipe Prior alcançou a marca de 1 bilhão de votos.

Os mutirões de votos para os participantes permanecerem ou não no Big Brother Brasil (BBB) podem acabar. Em imagem compartilhada da reunião de lideranças da Rede Globo , um novo projeto de votação de enquete foi apresentado, com voto único por CPF .

Enquete BBB 24: quando começa?

A nova edição do Big Brother Brasil tem o seu mês previsto de estreia para janeiro de 2024, sem data confirmada. Enquanto isso, as entrevistas de seleção para os participantes do próximo programa devem começar em setembro.

Além da mudança de um voto por CPF, outra alteração significativa foi compartilhada por Boninho anteriormente — a criação de um terceiro grupo, o “Puxadinho”.

