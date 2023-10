BBB 24: Globo remove ‘Jogo da Discórdia’ a partir de 2024, diz site

A edição do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) está repleta de novidades. Marcada para estrear no dia 8 de janeiro, o reality da Rede Globo promete atualizações nos quadros e novas atividades para os participantes.

Um dos novos momentos, é a remoção do “Jogo da Discórdia”, dinâmica em que os confinados da casa debatiam e que, muitas vezes, dava início às longas brigas. Sem possuir patrocínio de marcas, o quadro foi removido por não dar retorno financeiro à emissora, conforme detalha o site Notícias da TV.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No lugar do “Jogo da Discórdia”, o BBB 24 irá estrear o “Sincerão”, que irá ocorrer às segundas-feiras, dia seguinte a formação do Paredão, que seguirá acontecendo aos domingos.