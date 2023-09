Filha de Tadeu Schmidt deixa faculdade após sofrer homofobia

A filha mais velha de Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt, revelou que trancou o curso de Jornalismo no início do ano após ter sido vítima de homofobia no ambiente acadêmico. Os comentários maldosos também envolviam seu pai, jornalista e apresentador da TV Globo.

As revelações foram feitas em entrevista ao jornal O Globo, publicada na segunda-feira, 11, pelo veículo. Ela relatou que não apenas alunos, mas também professores proferiram as falas.

“Alguns professores me desencorajaram. Um deles, em particular, fazia vários comentários homofóbicos sobre mim e também comentários ofensivos sobre meu pai”, contou. Após trancar a faculdade de Comunicação, Valentina ingressou no curso de Artes Cênicas. “Pensei: 'Não vou ficar em um ambiente onde não me sinto bem-vinda' “, afirmou.