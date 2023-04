BBB: Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 após fazerem contato físico com Dania Mendez sem consentimento

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou MC Guimê e Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23).

A delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, bairro onde fica a casa do BBB, enviou o relatório ao Ministério Público do Estado (MPRJ), que foi recebido na quarta-feira, 26.

O caso aconteceu no BBB 23, após a mexicana Dania Mendez entrar no programa para participar de uma dinâmica. Durante a festa do líder do dia 15 de março, Guimê passou a mão no corpo de Dania sem o consentimento dela. Já Sapato deu um beijo forçado na mexicana. Os dois brothers foram expulsos do programa após o episódio.

A investigação foi aberta no dia 16 de março e durou mais de um mês até o inquérito ser enviado ao Ministério Público. Agora, a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste deve decidir se irá denunciar ou não os ex-BBBs.

"A defesa discorda frontalmente do entendimento da delegada, porque, embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito", declarou Ricardo Sidi, advogado de Cara de Sapato, ao G1.

MC Guimê ou seus representantes não se pronunciaram sobre o assunto até a publicação desta matéria.

