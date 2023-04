BBB: Linn da Quebrada é criticada por ironizar jogo de Amanda

Ex-BBB, Linn da Quebrada compartilhou meme com legenda polêmica. Apoiadores de Amanda, do BBB 23, defenderam a sister

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada está sendo alvo de críticas na internet após debochar da possível vitória de Amanda na nova edição do Big Brother Brasil. A artista compartilhou um meme com imagem da sister no Twitter: "Coach Amanda ensina: Ganhe R$2 milhões sem sair da cama. Saiba como”.

A apresentadora também completou a publicação com legenda. "Outra coisa, tá correndo um babado de conseguir grana de maneira rápida e fácil, rolando nos grupos de zap. Alguém sabe me dizer se é realmente real ou é surreallity? Uma amiga pediu pra perguntar", escreveu.

Outra coisa, tá correndo um babado de conseguir grana de maneira rápida e fácil, rolando nos grupos de zap.

alguém sabe me dizer se eh realmente real ou eh surreallity ??

uma amiga pediu pra perguntar pic.twitter.com/rZr2eKOfZI

April 19, 2023

A opinião causou revolta entre apoiadores da participante, que publicaram respostas ofendendo a artista. “Digna de dó”, disse uma fã de Amanda. “Nunca uma planta incomodou dessa forma, tanto dentro quanto fora da casa! A pessoa que só dorme foi a que fez as melhores jogadas na casa. Contraditório, não?", argumentou outra admiradora da médica.

Horas depois, Linn da Quebrada fez outra publicação como defesa: "Não tem $$$ fácil sem sair da cama. Até porque a gatinha tá fazendo o babado e nem é a cama dela. Também não tem limitância desnutrida e parasita que se apega a qualquer termo difundido, distorcendo esvaziando seletivas o que querem.".



