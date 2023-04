BBB 23: Larissa revela que paixão por Fred Desimpedidos não acabou

Ex-participante do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), Larissa participou do "Café com Eliminado"; no programa Mais Você ela comentou sobre sua relação com Fred Desimpedidos

A ex-participante do BBB 23, Larissa Santos, esteve novamente no Mais Você, para conversar sobre a segunda passagem pelo reality show. Com 49,98% dos votos, a última eliminada do programa conversou com Ana Maria Braga nesta segunda-feira, 24.

No bate-papo, ela revelou que a relação com Fred do Desimpedidos foi verdadeira e revelou que continua apaixonada pelo jornalista. "Eu me apaixonei, óbvio. O BBB intensifica tudo e essa conexão foi desde o início. Foi algo muito sincero dos dois", contou.

No entanto, apesar do romance no programa, fora do reality show os dois ainda não conversaram sobre a possibilidade de continuar o namoro: "Nunca conversamos, só vivemos lá dentro sem projetar nada. Acho que somos muito amigos e vamos tirar de letra qualquer coisa".

Já em relação à amizade com Bruna Griphao, a educadora física relembrou que a colega de confinamento tem um temperamento bem complicado, mas que vai continuar sendo amiga da atriz.

"Ela é brava, somos muito diferentes, acho que aprendemos muito uma com a outra, mas o que mais temos em comum é a lealdade. E foi aos trancos e barrancos. Nossa amizade continuará assim, porque somos duras na queda", comentou Larissa.

