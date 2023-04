Na reta final, BBB 23 tem marcos negativos de audiência e votação

Com a aceleração de eliminações do Big Brother Brasil 23 na reta final, o reality vem amargando índices negativos em termos de audiência, votação e até repercussão nas redes sociais. O mais recente número de destaque neste sentido foi o de votos no paredão que tirou Larissa da disputa: foram pouco mais de 22 milhões, o menor da edição.

Para comparação, o maior paredão em termos de votação da edição foi o da primeira eliminação de Fred Nicácio, que somou mais de 222 milhões de votos. Já o menor, até então, havia sido justamente o primeiro da edição — que naturalmente tem engajamento menor —, no qual Marília foi eliminada com 32 milhões de votos.

Outra referência possível que circulou nas redes sociais compara a quantidade de votos do paredão final das últimas quatro edições. No BBB 20, a última eliminação teve 236 milhões de votos. Na 21ª edição, um marco de engajamento, foram 514 milhões. Já em 2022, o número foi de 278 milhões. Frente a qualquer dos índices, os 22 milhões do BBB 23 são uma prova da repercussão ruim da edição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os números de engajamento do público nos paredões corroboram, ainda, as medições de audiência do reality. O recorde negativo histórico é do BBB 14, que marcou 10 pontos em um programa, mas o BBB 23 "conquistou" o título de segunda pior audiência na semana passada, 19, quando marcou 10,8 pontos.

Sobre o assunto Quem saiu do BBB 23? Larissa é a última eliminada do programa

Inscrições para o BBB 24 estão abertas; veja como participar

BBB: Linn da Quebrada é criticada por ironizar jogo de Amanda

De acordo com levantamento do site Notícias da TV, do Uol, a média de audiência da 23ª edição até o último dia 19, data do menor índice até aqui, está em 18,9 pontos. A consolidação dos números da última semana do reality ainda será divulgada, mas o cenário não deve ser profundamente alterado

O contexto que levou a esse panorama delicado foi o de uma série de eliminações controversas, incluindo as de nomes que despontavam como favoritos na disputa, como Sarah Aline, Ricardo Alface e Domitila Barros.

Sobre o assunto Gratuito: curso de cinema com ajuda de custo tem inscrições abertas

Heloisa de Hollanda é eleita para Academia Brasileira de Letras

Filipe Ret faz show em Fortaleza durante Beat Festival em junho

A final do BBB 23 conta com as participantes Amanda — cuja torcida foi destaque de organização e engajamento na edição, o que a faz despontar como atual favorita ao grande prêmio —, Aline Wirley e Bruna Griphao.

A enquete do Uol aponta uma disputa apertada entre as três participantes. Até o fechamento deste texto, a votação não-oficial do público traz Amanda com 38,06%, Aline com 37,63% e Bruna com 24,31%. A final será realizada nesta terça, 25, na Globo.

Tags