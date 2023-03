BBB 23: Dania Mendez volta ao reality do México e fala sobre assédio

A influencer e modelo Dania Mendez voltou ao reality "La Casa dos Famosos", a versão mexicana do Big Brother Brasil, após ser vítima de importunação sexual no Brasil. O ocorrido resultou na expulsão dos brothers MC Guimê e Cara de Sapato, na última quinta-feira, 16, e a influenciadora falou com apresentadores mexicanos sobre o caso.

A entrevista aconteceu no domingo, 19, e Dania falou ter tido "sentimentos conflitantes". "Foram momentos difíceis. Para mim foi algo forte e inesperado, bem complicado. Vivi sentimentos muito conflitantes, uma hora estava feliz, outra hora triste, foram altos e baixos, mas estou aprendendo a lidar com a situação", definiu.

Ela destacou que as leis brasileiras "cuidam da mulher" e que teve uma boa recepção por parte do agora ex-BBB, Cara de Sapato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tive sentimentos distintos porque, por um lado, Sapato me recebeu muito bem e é uma boa pessoa. Mas, no fim do dia, eu sou responsável pelos meus atos, não posso ser responsável pelos atos dos outros, e aprendi que tenho que cuidar mais de mim, entender o valor que tenho como mulher e a educação que minha mãe me deu", finalizou.

Sobre o assunto BBB 23: Dania conversa com produtora sobre saída do reality

BBB 23: Fred e Marvilla abrem mala de Dania escondidos. Farsante?

Tags