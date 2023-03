BBB 23: Guimê fala sobre eliminação: ‘É como eu sou de verdade’

MC Guimê se pronunciou pela primeira vez após ter sido expulso do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) na noite da última quinta-feira, 16. Em publicação no Story do Instagram, o músico afirmou estar triste com o ocorrido na festa de quarta-feira, 15, e com a eliminação do reality.

MC Guimê e Antônio “Cara de Sapato” foram eliminados do reality da Rede Globo após assediarem a influencer mexicana Dania Mendez, intercambista do La Casa de los Famosos. O anúncio da eliminação dos ex-camarotes foi feito durante o programa ao vivo de ontem, 16, e surpreendeu os participantes e o público que acompanhavam a edição.

No vídeo publicado na tarde desta sexta-feira, 17, MC Guimê disse que “ainda está processando tudo o que rolou” e que irá se pronunciar oficialmente ao final do dia. “São muitas informações, eu tô muito chateado. (...) Eu irei reconhecer minhas falhas. Tenho coração humilde e aberto para reconhecer meus erros quando preciso e sei que errei”, declarou o músico.

MC Guimê também comentou sobre as notícias que falam do seu mau comportamento com a produção do BBB 23: “Tô aqui também para deixar claro que as notas que estão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção e xingado o elenco é mentira. Das piores! A direção sabe o carinho e respeito que tenho por todos eles.”.

Ainda sobre ter discutido no programa, Guimê reforçou que as notícias são mentirosas e enfatizou que "quem ele era na casa do BBB é quem ele é de verdade”. “Você me acompanharam por dois meses na casa e conheceram um pouco mais sobre Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê. Aquele é o jeito que eu sou de verdade, ali [na casa] não tem como criar um personagem”, concluiu.

