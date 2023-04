BBB 23: Bruna vence última Prova do Líder da temporada

Última Prova do Líder do BBB 23 aconteceu na noite dessa terça-feira, 18, e foi vencida por Bruna Griphao; disputa aconteceu após eliminação de Domitila

Bruna Griphao venceu a última Prova do Líder do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) na noite dessa terça-feira, 18. Com a vitória, a atriz leva a 17ª coroa do reality show.

A disputa aconteceu logo após a eliminação de Domitila Barros. A competição foi um jogo de equilíbrio. Ganharia a liderança quem colocasse todos os objetos em uma gangorra em menos tempo.

Prova do Líder BBB 23: quem ganhou?

Na Prova do Líder desta semana, os participantes disputaram individualmente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bruna Griphao venceu a disputa, ganhando a liderança. Ela terá acesso ao Quarto do Líder e possibilidade de indicar alguém ao Paredão.



Prova do Líder BBB 23: quem ficou no VIP e na Xepa?

A divisão entre VIP e Xepa foi feita em seguida. Bruna levou Larissa para o Quarto do Líder, sem restrições de comida. Aline, Amanda e Ricardo ficaram na Xepa.



BBB 23: reta final

Bruna foi, portanto, a primeira a garantir sua permanência na semifinal do BBB 23. Com o Paredão formado por Ricardo e Larissa, Aline e Amanda também estão mais perto do pódio.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Sobre o assunto BBB 23: festa da líder Bruna repercutiu durante o dia; saiba o que houve

MC Guimê atende Big Fone e coloca Key Alves e Cezar no Paredão

Horário BBB 23: que horas começa hoje (02/03) e como vai ser

BBB 23: Fred Nicácio vê cenas de intolerância religiosa e chora

Quem saiu do BBB 23? Fred Nicácio é o sétimo eliminado do reality

Tags