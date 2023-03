BBB 23: festa da líder Bruna repercutiu durante o dia; saiba o que houve

A noite de quarta, 1º e madrugada desta quinta, 02, foi intensa na casa do Big Brother Brasil 23. A festa da líder Bruna, com tema de Grécia, simplesmente ferveu.

A festa temática de quarta-feira sempre homenageia o líder da semana, e desta vez não poderia ser diferente. Confira tudo o que rolou durante o momento de descontração.

BBB 23: confira o que acontecer durante festa do líder

Durante a festa da líder Bruna Griphao, que aconteceu nesta quarta-feira, 1º, propiciou muitas emoções.

Os brothers, que se vestiram de branco em alusão à Grécia, tiveram a experiência de quebrar pratos tal qual em festas legitimamente gregas, até tretas e reconciliações no mesmo grupo.

Tudo começou com os participantes sendo liberados para o jardim da casa e sendo recepcionados ao som de uma música grega que a avó de Bruna cantava para ela quando criança.

A atriz emocionada fala: "Que lindo! Que fofo! Cara, eles pensam em tudo! Que bizarro!".

Além desse momento especial, a líder, que está lançando sua carreira como cantora, teve sua música tocada pela primeira vez após o confinamento.

Apesar dos momentos fofos também rolou muitas fofocas entre os participantes. A jogadora de vôlei Key revelou já ter ficado com o cantor Xamã. A fala da sister tem repercutido nas redes sociais.

Treta entre aliados

Ao final da festa também teve muita treta, mas dessa vez entre os aliados Cara de Sapato e Mc Guimê. A briga começou após Guimê revelar para Sapato a magoa pelo lutador por ele, no passado, ter se aliado com seu rival Gustavo.

"Eu gosto muito de você, te amo, falei no sofá. Mas quando você teve a opção de escolher Guimê ou Cowboy e Key, com todo o respeito, desculpa se eu estiver equivocado, você escolheu Cowboy e Key, que eram meus maiores adversários, me colocaram no Paredão"

BBB 23: onde assistir ao programa?



O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

