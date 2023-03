Quem saiu do BBB 23? Fred Nicácio é o sétimo eliminado do reality

Participante disputou paredão do BBB 23 contra Cara de Sapato e Cezar Black; veja porcentagens de cada emparedado e como aconteceu a sétima eliminação do reality show

Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 23 (BBB 23). Com uma porcentagem de 62,94% dos votos totais, o médico foi o mais votado em paredão contra Cara de Sapato e Cezar Black. O lutador ficou em segundo, com 36,23%, enquanto a saída do enfermeiro era desejo de apenas 0,83% do público.

Tadeu Schmidt falou com os brothers durante a eliminação: "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 14. É muito interessante quando um duelo de dentro da casa aparece no Paredão. Isso foi em janeiro, agora que estamos quase em março, a plateia se pergunta: esse assunto de novo?".

Com discurso exclusivo para Cara de Sapato e Fred Nicácio, o apresentador avaliou os dois brothers em relação ao confronto que eles tinham no game. "Sapato, vou falar claramente com você: supera, relaxa. Você tem a mania de se culpar pelas coisas. No MMA, é lindo falar com o adversário. No BBB, não dá para falar a cada golpe" (...) Vocês deixaram na decisão dos juízes", disse, e anunciou a saída de Fred Nicácio.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O total de votos no Gshow foram 222.409.339. Com isso, a saída de Fred Nicácio foi escolhida mais de 138 milhões de vezes, enquanto cerca de 80 milhões de votos foram pela eliminação de Cara de Sapato, e pouco mais de 3 milhões pediram que Cezar fosse o quinto a deixar a casa.

Com 62,94% dos votos, Fred Nicácio é o 7º eliminado do #BBB23. Cara de Sapato recebeu 36,23% dos votos e Cezar obteve 0,83% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/ES5oiikFA5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2023

Fred Nicácio no Mais Você: brother toma café com Ana Maria Braga

O sétimo café da manhã com o eliminado acontece na manhã desta quarta-feira, 01, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para conceder uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga.

BBB 23: como foi formado o paredão que eliminou Fred Nicácio?

A prova do anjo e do líder aconteceu na tarde deste domingo, 26. A dinâmica da semana possibilitou a prova única da Stone escolheria os dois vencedores. O primeiro lugar na competição seria o líder da semana, enquanto o segundo melhor colocado seria o anjo.

O Castigo do Monstro desta semana, no entanto, não envolveu prendas e fantasias. O escolhido do anjo para levar punição foi castigado com uma indicação ao Paredão.

Paredão BBB 23: quem foi emparedado pelo Big Fone?

Logo após a sexta eliminação do BBB 23, que aconteceu neste sábado, 25, e tirou Gustavo Cowboy do game, o Big Fone tocou com o propósito de dar imunidade e uma indicação (ao paredão) ao participante que atendê-lo.

Sarah Aline atendeu ao Big Fone e, além de imune, também indicou Cara de Sapato ao sétimo paredão. O brother já havia sido indicado por ela na dinâmica da quinta-feira, 23, mas foi salvo por MC Guimê que usou o poder que havia ganho pelo Big Fone da semana.

Paredão BBB 23: quem recebeu o ano autoimune?

Como prêmio por segundo lugar na prova da Stone, MC Guimê recebeu o anjo da semana, que foi autoimune. O brother, que anunciou ao vivo que daria a imunidade para Ricardo, comemorou o privilégio de escapar da berlinda, pois era o alvo dos votos do quarto Fundo do Mar.



Paredão BBB 23: quem o anjo indicou ao paredão?

Na dinâmica da Semana Turbo, o Castigo do Monstro dado pelo anjo Guimê foi indicação ao paredão. O brother levou para a berlinda sua rival declarada no reality show, Key Alves.

Paredão BBB 23: quem a líder indicou?

Por vencer a prova da Stone, Bruna Griphao ganhou a liderança da semana e poder indicar um participante ao paredão sem direito à prova Bate-e-Volta. A sister escolheu o médico Fred Nicácio para concorrer à eliminação.



Paredão BBB 23: como foi a votação no confessionário?

Em seguida veio o voto no confessionário pelos participantes da casa, que combinaram votos de acordo com seu grupo. Veja a lista de quem votou em quem:

Cara de Sapato votou em Cezar;

votou em Key Alves votou em Aline Wirley;

votou em Aline Wirley votou em Cezar;

votou em Domitila Barros votou em Aline Wirley;

votou em Fred votou em Cezar;

votou em Gabriel Santana votou em Aline Wirley;

votou em Ricardo votou em Cezar;

votou em Marvvila votou em Aline Wirley;

votou em Larissa votou em Cezar;

votou em Fred Nicácio votou em Aline Wirley;

votou em MC Guimê votou em Cezar;

votou em Sarah Aline votou em Aline Wirley;

votou em Amanda votou em Cezar;

votou em Cezar votou em Aline Wirley.

Aline Wirley e Cezar Black tiveram empate de 7 votos. Com o resultado, a líder Bruna precisou desempatar e escolher mais um entre os dois participantes ao paredão. A loira escolheu Cezar.



Paredão BBB 23: como foi a prova Bate-e-Volta?

A prova Bate-e-Volta foi patrocinada pela marca Engov After. Participaram da dinâmica Cara de Sapato, Key Alves e Cezar Black. A jogadora de vôlei esteve empatada com o lutador na maior parte da competição, mas foi a campeã e pode se livrar do paredão.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Tags