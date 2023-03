MC Guimê atende Big Fone e coloca Key Alves e Cezar no Paredão

O início do mês de março chegou com mais uma dinâmica do Big Fone, que tocou às 18:30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 1º. Desta vez, o participante que atendeu foi MC Guimê, e o cantor deveria indicar duas pessoas ao Paredão.

Key Alves e Cezar Black foram os escolhidos e estarão impedidos de participar da prova do Líder amanhã, 02. No sábado, 4, o Big Fone tocará novamente e um dos indicados terá a chance de sair da berlinda.

Na dinâmica do sábado, quem atender o telefone poderá salvar uma das escolhas de Guimê. Se os próprios indicados conseguirem chegar até o Big Fone, também conseguirão se safar da possível eliminação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Big Fone: Participante salvo do Paredão poderá indicar alguém

A formação de Paredão no domingo, 05, contará com a indicação do brother ou sister que foi salvo da berlinda no dia anterior, graças à sexta aparição do Big Fone no reality.

Na prática, Key Alves ou Cezar Black podem ter a chance de selecionar o próximo eliminado do programa.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Tags