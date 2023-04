Quem saiu do BBB 23? Domitila é a 16ª eliminada do programa

Domitila Barros é a 16ª eliminada do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). Em paredão realizado nesta terça-feira, 18, sister teve 59,84% dos votos, ao lado de Larissa Santos (39,35%) e de Amanda Meirelles (0,71%).

Natural de Recife, Pernambuco, a sister é a primeira imigrante e negra a ser coroada Miss Alemanha. Domitila entrou no BBB 23 como parte do grupo camarote e sua passagem foi marcada pela participação de dinâmicas como o famoso Quarto Branco. Além disso, ela bateu o recorde de paredões do programa.

Com a saída da sister apenas cinco participantes disputam entre si na fase final do jogo. Mais dois Brothers devem ser eliminados até o dia da grande final, que ocorre na próxima terça-feira, 2.

Domitila no Mais Você: sister toma café com Ana Maria Braga



Domitila participa do décimo sexto café da manhã com o eliminado no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para participar da atração.

BBB 23: quem ainda permanece na casa?



