BBB 23: "Modo Acelerado" tem três Paredões e três Provas do Líder

Dinâmica "Modo Acelerado" do BBB 23 aumentará ritmo de eliminações, com três Paredões e três Provas do Líder esta semana; mudança acaba com Festas do Líder

A reta final do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) terá, mais uma vez, a dinâmica alterada. O programa passará a um ritmo mais intenso de Paredões e Provas do Líder a partir da quinta-feira, 6. A nova dinâmica se chama "Modo Acelerado".



A mudança significa que, na próxima semana, acontecerão três edições da Prova do Líder e três formações de Paredão. A última Festa do Líder acontece nesta quarta-feira, 5.



Modo Acelerado do BBB 23: como vai ser a programação?

Detalhes como datas das provas e Paredões no Modo Acelerado do BBB 23 ainda não foram divulgados pela produção do programa. Apenas duas informações foram liberadas: a de que a próxima semana terá três Paredões e três Provas do Líder, e que a última Festa do Líder acontece nesta quarta-feira, 5.

Como fica o BBB 23 após a primeira semana do Modo Acelerado



Após a saída de Marvvila, nove participantes seguem na disputa. Após a primeira semana no Modo Acelerado, restarão apenas seis brothers e sisters na casa.

A final do BBB 23, que acontece na terça-feira, 25 de abril (25/04), terá três participantes. Tradicionalmente, a semifinal do BBB, com o resultado do último paredão, ocorre no domingo antes da final.

Deste modo, caso a dinâmica se mantenha nesta edição, entre a quinta-feira, 12 (quando o Modo Acelerado completa uma semana), e o domingo, 23 (quando deve ocorrer a semifinal), serão 11 dias de programa e três eliminações.

Com isso, pode-se esperar que o BBB 23 siga em ritmo mais intenso mesmo após a primeira semana do Modo Acelerado. No entanto, os Paredões acontecerão com frequência um pouco menor nos dias seguintes.

Modo Acelerado do BBB 23: como fica o prêmio?



Uma diferença entre o BBB 23 e as edições anteriores é que o prêmio aumenta conforme o programa avança. A cada Paredão, três participantes são sorteados para apostarem em quem acham que sairá do reality.

Caso ninguém acerte o palpite, o prêmio aumenta em R$ 20 mil. Com um acerto, são adicionados R$ 40 mil ao valor. Dois acertos rendem R$ 80 mil, e três apostas corretas adicionam R$ 160 mil à quantia que será paga a quem vencer o BBB 23. O valor começou nos mesmos R$ 1,5 milhão das últimas edições. Após 12 Paredões, o prêmio do BBB 23 está em R$ 2,19 milhões.

Com o Modo Acelerado, esse valor deve aumentar entre R$ 60 mil (caso ninguém acerte o resultado dos três Paredões) e R$ 480 mil (caso todas as apostas dos três Paredões sejam corretas) na primeira semana. Ao fim das três eliminações, portanto, o prêmio do BBB 23 ficará entre R$ 2,25 milhões e R$ 2,67 milhões.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Confira abaixo a lista dos grupos e seus integrantes.

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Eliminados

Desistências

Expulsos

