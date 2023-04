Quem saiu do BBB 23? Marvvila é a 12ª eliminada do programa

Cantora disputou paredão do BBB 23 contra Amanda, Domitila e Larissa; veja porcentagens de cada participante e como aconteceu 12ª eliminação do reality

Marvvila foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 23 (BBB 23). Com uma porcentagem de 16,95% dos votos totais, a cantora foi a mais votada em paredão "inverso" contra Amanda, Domitila e Larissa. A médica ficou em primeiro na preferência do público, com 34,32%, enquanto a modelo recebeu 25,69% e a professora, 23,04%. Nesta semana, o voto era para permanecer no jogo.



Tadeu Schmidt falou com os brothers durante a eliminação: "temos uma disputa para todos os gostos. Temos a recordista de Paredões, temos a última estreante em Paredões, temos aquela que conhece o Paredão mas sem exageros e temos até quem já foi eliminada e voltou para o BBB".

"A Larissa já foi eliminada uma vez. Ela viu como dói sair do programa com tanta coisa pra acontecer. Hoje a Domitila chega ao seu sexto Paredão, já enfrentou 12 adversários. Amanda já foi ao Paredão, quanta coisa mudou de lá para cá... e a Marvvila hoje encara o Paredão pela primeira vez. É a última estreante", ressaltou o apresentador.

Em seguida, ele anunciou a saída de Marvvila. Na despedida, a agora ex-sister aproveitou para cantar, abraçou a amiga Sarah Aline, e deu um aviso sobre guardar rancor. "Tudo o que aconteceu aqui, eu zero completamente", disse ela.



Marvvila no Mais Você: sister toma café com Ana Maria Braga

Marvvila participa do décimo segundo café da manhã com o eliminado, que acontece na manhã desta quarta-feira, 5, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para conceder uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga.

BBB 23: saiba como se formou o paredão que eliminou Marvvila

O décimo segundo Paredão do BBB 23 teve formação diferente do habitual: houve indicação da líder, votação dupla dos participantes, e dinâmica do "resta 2", deixando cinco pessoas na berlinda antes da Prova Bate-Volta. Ao fim, Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila foram as escolhidas para a berlinda. Nesta semana, a eliminada foi a menos votada pelo público, que excepcionalmente está votando em qual sister quer que siga na disputa.



Imunização do anjo

O anjo desta semana foi duplo. Larissa e Amanda, que venceram a prova, deram imunidade a Bruna Griphao.

Poder Curinga

O Poder Curinga desta semana foi simples. Sarah Aline, que arrematou o benefício, ficou imune às votações e indicação da líder.

Indicação do líder

A primeira indicação foi da líder Aline Wirley. Ela enviou Domitila para a berlinda. Por ter sido escolhida pela líder, ela foi impedida de disputar o Bate-e-Volta.

Votação da casa



Em seguida veio o voto no Confessionário pelos participantes da casa. Cada pessoa deveria indicar outras duas ao paredão. As duas mais votadas foram para a berlinda.

Sarah Aline votou em Amanda e Larissa ;



votou em ; Bruna Griphao votou em Marvvila e Cezar Black ;



votou em ; Marvvila votou em Amanda e Larissa ;

votou em ; Amanda votou em Marvvila e Cezar Black ;

votou em ; Domitila votou em Amanda e Larissa ;

votou em ; Ricardo Alface votou em Cezar Black e Amanda ;

votou em ; Fred Nicácio votou em Amanda e Larissa ;

votou em ; Larissa votou em Marvvila e Cezar Black ;

votou em ; Cezar Black votou em Larissa e Ricardo.

Com cinco votos cada, Amanda e Larissa foram para o Paredão.

Contragolpe

No contragolpe desta semana, as indicadas ao Paredão deveriam escolher, cada uma, um participante para imunizar. Os dois que sobrassem iriam para a berlinda.

Larissa deu imunidade para Ricardo. Amanda, por fim, livrou Fred Nicácio. Com isso, Marvvila e Cezar Black foram ao Paredão.



Prova Bate-e-Volta

A Prova Bate-e-Volta foi, então, disputada por Cezar, Amanda, Larissa e Marvvila. Domitila, indicada pela líder, foi vetada de participar. A prova desse domingo foi de sorte.

Cezar se saiu melhor na disputa, e se livrou do Paredão. Com isso, a votação fica entre Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila.



BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir ao reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24 horas dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

