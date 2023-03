Lexa desmente rumor de festa para MC Guimê após expulsão do BBB 23

A cantora se pronunciou no Twitter depois que a suposta festa foi noticiada por colunista. Guimê foi eliminado do programa por importunação sexual à mexicana Dania Mendez, que visitava o reality

A cantora Lexa usou seu perfil no Twitter neste sábado, 18, para desmentir o rumor sobre uma festa que teria preparado para o marido, MC Guimê. A suposta recepção teria acontecido após a polêmica eliminação do cantor do reality show Big Brother Brasil (BBB 23). Ele foi retirado do programa depois de ter cometido importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez, do La Casa dos Famosos.

A informação foi dada pelo colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, e se espalhou pelas redes sociais. De acordo com a coluna, vizinhos relataram os festejos que ocorreram durante a madrugada deste sábado, 18, na casa da mãe de Lexa, localizada no Rio de Janeiro (RJ).

Ainda segundo as fontes, o evento contou com “música alta e amigos” e teria começado pouco tempo depois da publicação de um vídeo de pedido de desculpas gravado por Guimê na casa da sogra. O conteúdo foi postado no Instagram nesta sexta-feira, 17. Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME (@mcguime)

“Entendo a gravidade da situação. Venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa. Peço desculpas sincera a Dania, a Lexa, a Bruna (Griphao) e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. Estou aqui para isso. Estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes”, diz o MC.

“O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo que aconteceu, mas entendo completamente a intenção do programa. Agora é um momento muito delicado para mim e para a Lexa. Eu sei que ela está sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e estou muito magoado por ter ferido ela e a magoado. Ela nunca mereceu isso. Ela me apoiou. Eu lá de dentro já imaginava, mas quando saí da casa, eu tive a oportunidade de ver tudo o que ela fez por mim enquanto eu estava lá dentro”, acrescentou.

Lexa negou as especulações sobre a festa e evitou dar mais detalhes sobre a situação de seu relacionamento de 7 anos com Guimê após a tensa expulsão do cantor: "A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta". Veja o tweet:

Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim , obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta. — Lexa (@LexaOficial) March 18, 2023





