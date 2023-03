Após assédio de Guimê, mãe de Lexa viaja para encontrar filha

A festa do líder Guimê repercutiu nas redes sociais após assédio de MC Guimê com a participante intercambista; Lexa reagiu anunciando tristeza

Após cenas de assédio envolvendo MC Guimê, a empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, viajou para ir ao encontro da filha. Por meio das redes sociais, a mãe de Lexa postou foto em aeroporto, à espera do embarque no avião avisando que estava indo ao encontro da filha.

A esposa do cantor de funk desabafou nas redes sociais após Guimê passar a mão no corpo de Dania Mendez, intercambista de reality mexicano que está no Big Brother Brasil 23 esta semana. "Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim", afirmou a cantora carioca.

Durante a madrugada, MC Guimê acariciou as costas da participante intercambista e deixou Dania incomodada com a situação, que chegou a retirar o braço do cantor de seu corpo.

O momento foi flagrado pelas câmeras do programa, que também registraram, em outro momento da festa, o cantor com as mãos no bumbum da mexicana.

VEJA: MC Guime estava passando a mão nas costas da Dania e a sister tirou. #BBB23 https://t.co/HVg6Q03tG0 — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023

Pois é, né!? Mc Guimê foi de planta p/ Craque do Jogo e agr vai p/ Macho escroto e cancelado kkkk

A maioria na casa já sacou q ele ta passando dos limites, em cima da Dania, mas depois ele pede desculpas e diz q tava nabrisa.

Lexa, sinto muito! #festadolider #BBB23 pic.twitter.com/xPrwpUXVY0 — Ewerton Comentarista BBB23 (@essewerton) March 16, 2023

Lexa reage a assédio de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexa, casada com Guimê, se pronunciou nas redes sociais. Em publicação feita no Twitter, a artista disse ter ficado acordada acompanhando a festa do marido e se afetou com o que viu.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", disse a cantora.

Anunciado afastamento das redes sociais, ela acrescentou: "Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui".

Lexa reage a assédio de Guimê no BBB 23 (Foto: Reprodução/Twitter)



