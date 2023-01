BBB 23: Lexa reage a Gabriel ‘Nunca apoiarei agressão’

Antes da formação do primeiro paredão do BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt alertou os brothers sobre os comportamentos da relação tóxica entre Bruna Griphao e Gabriel; a cantora Lexa também se pronunciou

Durante a noite deste domingo, 22, na primeira formação de paredão do Big Brother Brasil 23, o apresentador Tadeu Schmidt alertou os participantes da casa sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel “Fop”. Os dois compõem um casal do BBB e as falas do brother vem chamando atenção pela agressividade.

Gabriel “Fop” vem chamando atenção fora do BBB 23 pelas falas que incitam violência a Bruna Griphao, sua parceira. Após o “puxão de orelha” de Tadeu durante o programa ao vivo, muitas sisters se solidarizaram com a situação e criticaram o ex-Casa de Vidro.

BBB 23: Tadeu Schmidt alerta Bruna e Gabriel sobre relação tóxica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, MC Guimê acolheu Gabriel. Para o artista, Fop não tinha intenções realmente agressivas.



Diferentemente de Guimê, Lexa - sua esposa - condenou as falas de Gabriel. Por meio de seu perfil no Twitter, a cantora disse que é “inadmissível” o comportamento do brother.

“Mais cedo me posicionei contra o Gabriel. Achei a fala do Tadeu EXTREMAMENTE necessária!”, disse Lexa em outra publicação.

É inadmissível a forma que o Gabriel age com a Bruna. — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 22, 2023

Mais cedo me posicionei contra o Gabriel. Achei a fala do Tadeu EXTREMAMENTE necessária! Hoje eu estava trabalhando e também tive meus compromissos como rainha de bateria… eu não tô no bbb gente, eu tô aqui fora. Tô fazendo as MINHAS coisas. — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 23, 2023

BBB 23: Tadeu Schmidt alerta Bruna e Gabriel sobre relação tóxica

Em seu discurso, o apresentador usou como gancho falas dos próprios participantes sobre o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel ‘Fop’. Com “chato” e “tóxico”, Tadeu deu um “puxão de orelha” sobre os comportamentos do brother com a atriz, referindo principalmente a uma fala dele que faz apologia à violência física.



"Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde", disse Schmidt.

"Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados", continuou.

O apresentador destacou ainda uma frase de Gabriel para Bruna: “Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'".

"Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", alertou Tadeu.



Notícias recentes do BBB 23:

BBB 23: treta da peruca entre Tina e Cezar agita madrugada

BBB 23: jogo da discórdia é marcado por citação a Juliette

BBB 23: Key Alves revela que já ficou com João Gomes



Maria Bonita no BBB 23: Nicácio ‘levanta autoestima’ de Marília



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags