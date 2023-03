BB23: Dania Mendez chega de olhos vendados para intercâmbio

Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos 3, do México, entrou na casa do BBB 23, na tarde desta quarta-feira, 15. Antes de ela chegar, o Big Fone tocou e Cezar Black atendeu.

Ele ouviu a mensagem em espanhol que pedia que os participantes fossem até a porta de saída. Foi quando Dania entrou e se apresentou aos brothers, cumprimentando um a um. "Sou Dania Mendez, mexicana. Lindos todos", disse a visitante.

Surpresos, eles perguntaram mais sobre a participante. A mexicana explicou para todos que está em um intercâmbio e veio direto de outra casa, de olhos vendados, para entrar na casa do BBB 23. Alguns brothers chegaram a especular se Larissa teria ido para o México, fazer o intercâmbio.

No entanto, foi Key Alves, penúltima eliminada do reality, que embarcou para o México, para passar alguns dias na La Casa de Los Famosos 3.

BBB 23: Brothers fazem "intercâmbio"

Tem início nesta quarta-feira, 15, o intercâmbio entre o BBB 23 e o reality show "La Casa de Los Famosos 3", do México. A representante mexiacana é a influenciadora digital Dania Méndez, 31, que entra hoje na casa.

Simultânea à participação da mexicana no Brasil, a ex-BBB e jogadora de volêi, Key Alves, estará no reality no México. Dania chega na Casa hoje, às 15h05min, e passa a integrar o grupo VIP.

A sister chega na Casa com uma missão secreta de Poder Curinga e influenciar na formação do próximo paredão. Outra possibilidade é da influenciadora interagir com o público brasileiro por meio do Raio-X e de posts no feed da #RedeBBB.

Com fama de ter personalidade explosiva, Dania chegou a atirar uma garrafa de água em outra participante. Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, já participou do reality “Acapulco Shore”, da MTV. No TikTok, ela iniciou em 2020 e acumula mais de 4 milhões de seguidores na plataforma. Dania já apareceu no clipe de "Más de la Una", de Maluma, e hoje é apresentadora do programa 'Los 40 MX', que aparece em rádios e nas redes sociais.

