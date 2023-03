BBB 23: Ricardo e Guimê vencem nona Prova do Líder

Nona prova do líder do BBB 23 foi patrocinada pelo MercadoLivre e aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 10; Ricardo Alface e MC Guimê venceram disputa

Ricardo Alface e MC Guimê venceram a nona Prova do Líder do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) na manhã desta sexta-feira, 10. Um dos ganhadores recebe a coroa da semana, e o outro ganha R$ 20 mil para usar no MercadoLivre, patrocinador da competição.

A competição foi dividida em duplas, misturando habilidade e resistência. Os participantes precisavam "preparar encomendas" e apertar um botão ao fim do processo. Amanda e Cara de Sapato eram a última dupla ainda na prova contra Ricardo e Guimê, mas foram eliminados pouco depois das 6 horas.

Fred Bruno e Domitila estavam vetados de competir, por terem ido ao Quarto Branco. Por ser o atual líder, Fred poderia impedir outro brother de participar - ele escolheu Cezar Black.

Prova do Líder BBB 23: quem ganhou?

Na Prova do Líder desta semana, os participantes disputaram em duplas. Ao fim da competição, restavam Amanda e Cara de Sapato, jogando contra Ricardo e Guimê. O biomédico e o cantor levaram a melhor, conquistando os prêmios.



Ao fim da prova, eles precisam escolher quem ganha cada recompensa. Ambos não poderão ser votados no Paredão do próximo domingo, 12, e vão para o VIP, sem restrição de comida.



Um dos vencedores leva também a coroa da semana, com acesso ao Quarto do Líder e possibilidade de indicar alguém ao Paredão. O outro recebe R$ 20 mil em compras no MercadoLivre.

A produção do BBB 23 não divulgou como e quando será feita a escolha entre os vencedores. Deste modo, a coroa do líder e a divisão entre VIP e Xepa ainda não aconteceram.

Prova do Líder BBB 23: quem recebeu as consequências?

Cinco duplas disputaram a Prova do Líder, e cada uma das que fossem eliminadas sortearia uma consequência. As punições incluem ida obrigatória à Xepa, impedimento de disputar a Prova do Anjo, ser vetado à Prova do Líder e proibição de comprar o Poder Curinga. Veja qual dupla recebeu cada penalidade



Xepa obrigatória



Não pode disputar a Prova do Anjo

Amanda

Cara de Sapato



Não pode disputar a Prova do Líder

Não pode comprar o Poder Curinga

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

