BBB 23: Fred chora com saudade do filho e é consolado

O participante do BBB 23 Fred Desimpedidos chorou ao lembrar do filho, Cris, com saudades. Os brothers consolaram o jornalista durante a Festa do Líder, na quarta, 15

Durante a Festa do Líder da semana, o brother Fred Desimpedidos passou por momentos de tristeza, ao se emocionar com saudades do filho, Cris, de 1 ano.

O jornalista, cujo filho é fruto do relacionamento com a influencer Bianca Andrade, a "Boca Rosa", foi consolado por Larissa, Fred Nicácio, Gabriel, Bruna, Marvvila e Aline, que conversaram com o brother para acalmá-lo.

"É muita saudade do neném. Saudade de estar junto. Só de ouvir algumas músicas... É o mínimo, mas parece o máximo", explicou o brother.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 23: Fred Desimpedidos chora com saudade de Cris

Para consolá-lo, os outros participantes falaram sobre o orgulho que o filho sentiria do pai, e que a relação dos dois seria o "ponto forte" de Fred na casa, pois tem alguém por quem permanecer lá dentro.

"Quando ele tiver um pouco mais de idade, ele vai morrer de orgulho de saber que você fez esse sacrifício enorme. De ficar tanto tempo longe dele para poder garantir mais tempo com ele", afirmou Fred Nicácio.

Recuperado, Fred Desimpedidos agradeceu pela presença e pelo apoio dos amigos, e pediu desculpas por ter "cortado a brisa" da festa. Fred também declarou estar ansioso para apresentar Cris para os novos amigos, feitos dentro do BBB 23.

Sobre o assunto BBB 23: Key Alves e Gustavo negociam ensaio para o OnlyFans

BBB 23: saída de Paula teria sido por comentário sobre Juliette

Quem saiu do BBB 23: Paula é a 4ª eliminada do reality

BBB 23: Key, declarada sapiosexual, afirma "Nunca li um livro"

BBB 23: jogo da discórdia tem lágrimas, brigas e confissões

Tags