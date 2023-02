BBB 23: Key, declarada sapiosexual, afirma "Nunca li um livro"

A participante do BBB 23, em conversa com outros brothers, declarou que nunca teve o hábito da leitura. A declaração rendeu críticas e escárnio nas redes sociais

Durante uma conversa com os brothers da casa do BBB 23, a jogadora de vôlei Key Alves revelou não ter o costume de leitura, dizendo que "nunca leu um livro na vida".

No quarto do Líder, em um papo com Sarah Aline, Cristian e o parceiro dentro da casa, Gustavo, o líder da semana, Key abordou o assunto da leitura a partir de comentários sobre o hábito do Cowboy de trocar as palavras no meio das frases, enquanto fala.

A líbero do Osasco afirmou que também sofria muito com dificuldades na fala, e só conseguiu superar o problema após começar a produzir publicidade pela internet, a partir de suas contas nas redes sociais.

BBB 23: Key Alves declara que "nunca leu um livro na vida"

"Eu fazia muito isso aí. Sabe como eu melhorei? Fazendo as 'publis', porque tinha que ler. Muita parada que tinha que ler. Mandam tipo um texto que tem que seguir", afirmou a atleta. De acordo com ela, vai precisar ajudar a Gustavo fora do BBB, para que o brother consiga enunciar as "publis".

O maior obstáculo para a sister era a falta de hábito de leitura, de acordo com ela. "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida, eu nunca li um livro. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?"

A sister explicou que, no começo da carreira como influenciadora, tinha dificuldade de produzir os conteúdos pelo nervosismo que sentia. Mas, como não era tão conhecida como hoje, conseguiu superar a vergonha aos poucos.

As declarações de Key viralizaram nas redes sociais, e a sister virou alvo de deboche pela segunda vez desde sua entrada no programa, quando se definiu como "sapiosexual", mas se envolveu com o mineiro Gustavo, jogador considerado "burro" pelo público, nos primeiros dias de BBB.

A Key falando que nunca leu um livro na vida. Só prova a teoria que ela é Sapiosexual porque todo mundo parece mais inteligente que ela. pic.twitter.com/kqze1oioTR — Dudu Guimarães (@Dudu) February 14, 2023

