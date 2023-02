BBB 23: Key Alves e Gustavo negociam ensaio para o OnlyFans

Durante conversa no Quarto do Líder na última quarta-feira, 15, Key Alves voltou a falar sobre sua conta na plataforma OnlyFans, conhecida por disponibilizar conteúdos adultos. Na ocasião, estavam presentes Cristian, Fred Nicácio, Sarah e Gustavo - com quem falou sobre a possibilidade de dividir lucros em um possível ensaio fotográfico com o brother para a plataforma.

“Vai fazer como? Cinquenta a cinquenta?”, questionou Gustavo a respeito da porcentagem para ele e para Key quanto ao dinheiro recebido. A jogadora de vôlei, por sua vez, disse que ofereceria 30% ao caubói, que rebateu: “Quarenta, nós já tínhamos conversado que era quarenta”. A atleta finalizou em 35%: “É muita coisa, você vai ver”.

Na sequência, Gustavo brincou: “Ela jura que eu vou fazer essa parada com ela”. Essa não foi a primeira vez na qual a dupla falou sobre o assunto no reality. No primeiro paredão da temporada, quando estavam na “berlinda” o casal e Fred Nicácio e Marília, Gustavo disse que faria com Key conteúdos para o OnlyFans caso permanecessem no programa.



meu deus o gustavo falando q se ficar vai fazer foto p postar no onlyfans com a key #BBB23 pic.twitter.com/uf1eXYiqpH — (@caufftuitta) January 24, 2023

