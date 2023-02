BBB 23: saída de Paula teria sido por comentário sobre Juliette

Paula, a quarta eliminada do BBB 23, teve sua saída da atração ligada à comentários que fez, associando a campeã do BBB 21, Juliette, à uma "pobre coitada"

A quarta eliminada do BBB 23 é Paula, que saiu do reality com 72,5% dos votos. A sister, que entrou no Big Brother Brasil 2023 por meio da dinâmica da Casa de Vidro, juntamente com o também eliminado Gabriel, teve a maior porcentagem de votos da temporada até agora.

A saída de Paula do programa não surpreendeu quem acompanha o reality pelas redes sociais; alguns comportamentos da biomédica irritaram os internautas e fãs de BBB. Em especial, um grupo se sentiu incomodado com frases de Paula ao longo do programa: os cactos, ou fãs da ex-BBB 21 Juliette Freire.

BBB 23: Paula é eliminada e cactos relembram críticas à Juliette

A eliminação com alto nível de rejeição de Paula teria sido atribuída ao desgosto dos "cactos" pela sister, que, em um dos Jogos da Discórdia realizados no BBB 23, fez um comentário malfadado sobre Juliette.

Na segunda dinâmica da discórdia, Paula foi colocada como a pessoa que Marília, a primeira eliminada do programa, queria "longe no game". Em réplica, Paula acusou Marília de querer "dar uma de Juliette, pobre coitada!"

A frase enfureceu os fãs da cantora, que, de acordo com seus apoiadores, foi vítima de ostracismo social dentro do Big Brother Brasil 2021, do qual saiu campeã. Ao longo do reality, Juliette teria sido "perseguida" pelos colegas de programa; assim, Marília estaria copiando o comportamento da sister.

Após a finalização do paredão da semana no BBB 23, alguns cactos foram às redes sociais falar sobre o resultado e o porquê da alta taxa de votos.

Alguns cactos atribuíram a saída de Paula ao desempenho da fanbase em 'se vingar' da sister, que falou de Juliette no programa (Foto: Reprodução / Twitter)



Outros usuários também aderiram à teoria de que Paula teria sido eliminada pela ação dos cactos, que votaram em massa para a saída da participante. "Paula saiu com 72% dos votos, SETENTA E DOIS. Não mexam com a Juliette e com os cactos", disse a usuária Karol Estrela, no Twitter (@Karol14_Estrela).

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24 horas dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

