BBB 23: Nicácio e Marília já acabaram as fichas do Quarto Secreto

Nesta terça-feira, 24, aconteceu a primeira dinâmica de eliminação do Big Brother Brasil 23. Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para ir ao Quarto Secreto, onde um deles será eliminado.

A dupla Nicácio e Cabrita teve ao seu dispor acesso ilimitado às câmeras do BBB e cinco fichas de acesso (com duração de cinco minutos cada) ao áudio da casa. Os dois passarão quase 3 dias no quarto, mas gastaram todos os “tickets” nas primeiras horas no novo confinamento.

Na dinâmica do Big Brother Brasil 23 (BBB 23) desta terça-feira, 24, Marília e Fred Nicácio foram escolhidos com 69,26% dos votos para irem ao Quarto Secreto. Key Alves e Gustavo ficaram com 30,74%.

Enquete Paredão BBB 23: quem sai? Fred Nicácio ou Marília? VOTE

"Tudo é muito forte aí dentro, ainda sim é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Todas as suas qualidades foram somadas pelo seu parceiro. Tem uma dúvida: será que eu estou saindo por minha causa ou pela minha dupla? (...) "A crueldade da Eliminação na primeira Eliminação foi multiplicada por dois", disse Tadeu Schmidt no discurso que os participantes pensam ser da eliminação.

No entanto, os brothers mais votados não vão para a casa. Eles vão para o Quarto Secreto. Parcial da enquete do O POVO já indicava a ida da dupla ao Quarto.



Enquete BBB 23: como foi a formação do primeiro paredão?

A primeira formação do paredão aconteceu em duas fases, iniciada com os dois Anjos imunizando uma dupla da casa e a indicação de outro duo pelas Líderes. Os participantes que sobraram votaram em seguida, também com seu par.

A estreia incluiu o “contragolpe” e prova “bate-volta” entre as duplas. A indicação das Líderes e os vencidos no “bate-volta” formaram o paredão.

O público deve escolher qual dupla merece ir para o “Quarto Secreto” do reality, onde a segunda etapa acontece.

Enquete Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

Amanda e Cara de Sapato foram imunizados pelos anjos Aline Wirley e Bruno.

Enquete Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

Gustavo e Key Alves foram indicados pela liderança.

Enquete Paredão BBB 23: como foi a votação no confessionário

Marília e Fred Nicácio votaram em Paula e Gabriel;

Sarah Aline e Gabriel Santana votaram em Paula e Gabriel;

Cezar e Domitila Barros votaram em Paula e Gabriel;

Cristian e Marvvila votaram em Paula e Gabriel;

Gustavo e Key Alves votaram em Paula e Gabriel;

Bruno e Aline Wirley votaram em Marília e Fred Nicácio;

Paula e Gabriel votaram em Marília e Fred Nicácio;

Ricardo e Fred votaram em Marília e Fred Nicácio;

Amanda e Cara de Sapato votam em Marília e Fred Nicácio;

Tina e MC Guimê votaram em Marília e Fred Nicácio (peso 2).

Enquete Paredão BBB 23: como foi o contra-golpe?

Marília e Fred Nicácio, os mais votados, indicaram Bruno e Aline Wirley.

Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na prova bate-volta?

Bruno e Aline Wirley ganharam a prova e se livraram do paredão.

BBB 23: Confira todas as duplas do reality

Tags