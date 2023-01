Enquete BBB 23: quem vai para Quarto Secreto? Veja última parcial

Confira votação atualizada da última parcial da enquete do Quarto Secreto do BBB 23; resultado será divulgado na noite de hoje, 24

CONFIRA quem foi para o Quarto Secreto

A dinâmica do primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB 23) é formada por Gustavo e Key Alves e Marília e Fred Nicácio. Na primeira fase, o público indica uma dupla para o “Quarto Secreto”.

Enquete Quarto Secreto BBB 23: última parcial da votação

Em votação atualizada no fim da noite de hoje, terça-feira, 24 de janeiro (24/01/23), Gustavo e Key Alves estão à frente da enquete. A dupla está no momento com a parcial de 64,33% dos votos, contra 35,67% de Fred Nicácio e Marília.

Nesta terça, os telespectadores devem escolher um dos membros no Quarto para eliminar. O resultado será divulgado na quinta-feira, 26 de janeiro (26/01), com o retorno do outro participante para a casa.

“O jogador que voltar do Quarto Secreto estará imune e também vai vetar mais um da Prova do Líder”, declarou o apresentador do reality, Tadeu Schmidt.

BBB 23: quando acontece a eliminação?

A eliminação de um dos membros da dupla no Quarto Secreto acontece na quinta-feira, 26 de janeiro (26/01), seguindo a programação do reality. O Big Brother Brasil começará após a novela "Travessia", a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

BBB 23: como assistir ao vivo online e grátis

O público pode conferir o BBB 23 por meio da plataforma de streaming Globoplay, sem precisar de assinatura. O reality é transmitido pelo sinal de TV aberta, com acesso gratuito de segunda a sábado no site da plataforma.

BBB 23 no Globoplay ao vivo: como assistir?; CONFIRA

BBB 23: Confira todas as duplas do reality

