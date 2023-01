BBB 23: Bruna Griphao e Larissa discutem após prova do líder

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) aconteceu na noite desta quinta-feira, 19. A dupla Larissa e Bruna Griphao venceu a disputa, levando a coroa da semana. Após a conquista, as vencedoras discutiram sobre estratégias de jogo.

Depois da dupla Bruna e Larissa terem conquistado a liderança e um cooler com bebidas na última quinta-feira, 19, no BBB 23, as duas se desentenderam no quarto do líder.

A discussão começou após uma conversa sobre estratégias de jogo e Bruna e Larissa divergirem sobre prioridades. A dupla brigou e caiu no choro logo em seguida, ao lado de Fred e de Gabriel.

BBB 23: entenda como começou a discussão entre Bruna e Larissa

Antes da festa com cooler, Bruna contou para Larissa que sua prioridade enquanto líder era proteger Gabriel, rapaz com quem a loira está ficando dentro da casa. Horas depois, a dupla viu por meio do quarto do líder Key Alves criticando posturas de Bruna, MC Guimê e Gabriel no jogo.

O “flagrante” fez com que a dupla feminina decidisse indicar Key e sua dupla, Cristian, para o paredão.

Depois da festa com cooler no quarto do líder, Larissa chamou Bruna para conversar e desabafou sobre estar chateada com as atitudes da loira. A professora disse estar se sentindo excluída das decisões da liderança e reclamou que a atriz não a ouvia.

Com a presença de Fred e Gabriel Fop, a dupla discutiu sobre suas visões sobre o jogo e quem eles acham que está “na mira da casa”. Segundo a atriz, os brothers estariam combinando votos em Gabriel, mas Larissa e Fred divergiram e afirmaram que o alvo dos participantes é, na verdade, Cristian.

Fop, que estava calado durante a briga, pontuou que a situação tem diferentes interpretações. Já Larissa, chateada com a discussão, saiu do quarto do líder e foi dormir em outro lugar.



