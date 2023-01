BBB 23: Prova do líder ao vivo; onde assistir e quem não participa

A dinâmica do BBB 23 acontecerá hoje (19/01/23), exibida ao vivo na Rede Globo, mas nem todos estarão presentes; confira os nomes e como assistir

A estreia da prova do líder no reality (BBB 23) acontecerá hoje, quinta-feira (19/01/23), seguindo a dinâmica de duplas escolhida pelo público. Além de compartilhar a liderança, os vencedores poderão indicar outra dupla ao paredão.

O apresentador Tadeu Schmidt já avisara anteriormente, durante a prova de imunidade, que as duas primeiras duplas a saírem da dinâmica não competiriam pela liderança. A prova exigia atenção e habilidade e durou mais de 12 horas, com a vitória de Fred e Ricardo.

O objetivo era apertar um botão quando uma atração da Globoplay aparecesse. As duplas MC Guimê e Tina, além de Marvvila e Cristian, pressionaram no momento errado e foram vetadas da primeira prova do líder.

Prova do líder do BBB 23: Como assistir ao vivo online e grátis

O Big Brother Brasil começará a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após a novela “Travessia”. O reality exibirá a prova do líder, que acontece nesta quinta-feira, 19 de janeiro (19/01), e os efeitos da primeira festa na casa.

O público pode conferir o BBB 23 por meio da plataforma de streaming Globoplay, sem precisar de assinatura. O reality é transmitido pelo sinal de TV aberta, com acesso gratuito de segunda a sábado no site da plataforma.

Prova do líder do BBB 23: Duplas que não participam



MC Guimê e Tina

Marvvila e Cristian

