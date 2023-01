Com prêmio que pode chegar a R$ 5 milhões nesta edição, confira o que cada ganhador do BBB fez com o dinheiro, que começou com R$ 500 mil

Nesta edição, o Big Brother Brasil irá contar com a maior premiação na história do reality. O valor exato ainda não foi divulgado, mas o que se sabe é que o prêmio pode chegar até 5 milhões.

Segundo o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, o valor depende do quanto o participante se esforça nas provas, ou seja, o montante poderá aumentar durante as dinâmicas do reality show.

O programa iniciou em 2002 com a premiação de R$ 500 mil. Veja a seguir o que cada vencedor fez com o prêmio ao longo das 22 edições do programa:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 23 ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre os participantes

Prêmio do BBB: o que cada ganhador fez com o dinheiro?

Confira abaixo como cada participante campeão gastou o que ganhou:

BBB 1: Kleber Bambam

O primeiro vencedor do Big Brother Brasil, Bambam, ganhou o prêmio de R$ 500 mil na primeira edição do programa em 2002 e, embora nunca tenha revelado o que fez com o dinheiro, ele afirma ter multiplicado o dinheiro.

Bambam chegou a aproveitar a fama do pós-BBB para fazer mais dinheiro, chegando a participar de produções da Rede Globo e, mesmo 20 anos depois, o ex-BBB mantém um alto padrão de vida e até comprou um carro de luxo recentemente, exibido em suas redes.

BBB 2: Rodrigo Cowboy

Rodrigo Leonel, mais conhecido como Rodrigo Cowboy, venceu o BBB 2 e recebeu o prêmio de R$ 500 mil. No entanto, o ex-BBB não foi feliz com a premiação e chegou a perder uma parte do dinheiro após não obter sucesso nos investimentos que fez em negócios.

Ele também chegou a perder dinheiro na compra de bezerros pois acabou perdendo os animais comprados. Atualmente, Cowboy prefere ficar afastado dos holofotes e mantém sua vida no campo, onde mora em uma casa alugada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

BBB 3: Dhomini Ferreira

Conhecido por ter vivido um romance com Sabrina Sato em sua edição, Dhomini venceu o BBB 3 e levou o prêmio de R$ 500 mil.

O ex-BBB chegou a revelar em entrevistas que fez investimentos em terrenos, imóveis e comprou um posto de gasolina com o prêmio, no entanto, os negócios não prosperaram.

Dhomini chegou a ganhar uma segunda chance quando participou do BBB 13, mas foi o segundo eliminado da edição.

BBB 4: Cida

A primeira mulher a vencer o reality brasileiro, Cida perdeu todo o prêmio após se tornar fiadora de uma ex-assessora e de gastar parte do dinheiro emprestando a amigos e familiares, além de ter gastado com advogados depois que um ex-companheiro entrou na Justiça para obter metade do seu prêmio.

Atualmente, ela entrou para o ramo da confeitaria e sustenta a casa, junto com o marido, vendendo bolos de pote.

BBB 5: Jean Willys

Jean fez história no programa por ter sido o primeiro participante a se assumir homossexual, além de ser o primeiro a ganhar a premiação atualizada de R$ 1 milhão.

Apesar de nunca ter revelado o que fez com o dinheiro, Willys investiu na carreira política e foi deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro.

Na prestação de contas feitas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2018, Wyllys declarou um patrimônio de R$1.196.491,26, dividido em imóveis, cadernetas de poupança e outros bens e investimentos.

BBB 6: Mara

Após vencer o BBB 6, Mara usou parte do seu prêmio para pagar o tratamento de sua filha que sofria de paralisia. A menina voltou a andar e se formou em Direito.

Com o restante do dinheiro, a ex-BBB comprou imóveis para investir. Com o retorno dos imóveis, ela comprou uma pousada, demoliu e construiu um prédio no lugar para alugar.

Da última vez que falou sobre o seu patrimônio, ela disse que estava entre 5 e 6 milhões e ainda morava em uma casa de praia.

BBB 7: Diego Alemão

Um dos principais nomes da história do programa por formar um triângulo amoroso com Irís Stefanelli e Fani Pacheco, Alemão comprou um apartamento em São Paulo e investiu em imóveis.

BBB 8: Rafinha

Rafinha investiu em imóveis e em um estúdio de tatuagem em Campinas, interior de São Paulo, além de ter feito viagens.

BBB 9: Max Porto

Max nunca revelou o que fez com o prêmio mas já chegou a confessar em entrevistas que gastou todo o dinheiro.

Atualmente, ele tem um canal no YouTube e já ofereceu consultoria para pessoas que desejam entrar no reality, chegando a cobrar R$ 999 por suas horas de aulas online.

BBB 10: Marcelo Dourado

Inicialmente, Dourado participou do BBB 4 mas não teve um bom desempenho. Em sua segunda chance, no BBB 10, ele venceu o programa e ganhou a primeira premiação de R$ 1,5 milhão.

O ex-BBB usou o prêmio para ajudar sua família e investir na carreira de atleta. Ele é faixa preta de judô e jiu-jitsu, e divide seu tempo entre o esporte e seus negócios.

BBB 11: Maria Melilo

A atriz e modelo Maria comprou um apartamento em São Paulo e investiu em aplicações com o prêmio de R$1,5 milhão.

Ela chegou a trabalhar na Rede Globo por um período, fazendo participações em novelas e programas como "Casseta&Planeta".

BBB 12: Fael Cordeiro

Campeão do BBB 12, o médico veterinário comprou duas fazendas em Mato Grosso e começou a empreender com um centro de capacitação de veterinários agronômos. Atualmente, ele vive longe dos holofotes.

BBB 13: Fernanda Keulla

A advogada Fernanda Keulla fez investimentos, comprou lotes e pagou a faculdade de Medicina de sua irmã.

Além disso, ela abandonou a carreira de advogada e passou a trabalhar como apresentadora e influenciadora.

A ex-BBB chegou a apresentar programas na Rede Globo como o "Vídeo Show", além de já ter sido repórter do próprio reality.

BBB 14: Vanessa Mesquita

Vanessa investiu nos estudos, se formou em Medicina Veterinária e montou uma clínica veterinária, além de ter comprado uma casa de eventos.

Ela também mantém uma ONG chamada Instituto Pet Van, de defesa e proteção aos animais.

BBB 15: Cézar Lima

Formado em Direito e Economia, Cézar revelou ter aplicado todo o dinheiro do prêmio em previdência privada e ações. Além disso, ele tentou a carreira de cantor, mas não obteve sucesso.

BBB 16: Munik Nunes

Munik fez história por ter sido a participante mais jovem a vencer o reality, com apenas 19 anos de idade.

Com o R$ 1,5 milhão que ganhou, ela revelou ter dado R$ 500 mil para seus pais e ter investido o restante no banco.

Atualmente, ela trabalha como influenciadora e afirmou ter multiplicado o prêmio apenas com o trabalho da internet.

BBB 17: Emilly Araújo

Emilly não revelou detalhes do que fez com o dinheiro, mas ela afirmou ter ajudado sua família e ter guardado o resto do dinheiro. Atualmente, ela trabalha como influenciadora e apresentadora de TV.

BBB 18: Gleici Damasceno

A primeira participante do Acre a participar do reality, Gleici usou parte do dinheiro para comprar uma casa para sua mãe e investiu o restante.

A acreana atualmente trabalha com suas redes sociais e já chegou a trabalhar como atriz em dois filmes, além de ter participado de outro reality da Rede Globo, o "No Limite", em que foi a sexta eliminada.

BBB 19: Paula Von Sperling

Paula nunca revelou o que fez com o seu prêmio, mas garantiu que já gastou todo o valor. Na época, a mineira também ganhou três carros durante o programa.

BBB 20: Thelma Assis

Vencedora de uma edição histórica do reality, a primeira a contar com participantes famosos, Thelma foi uma das anônimas da edição e venceu o programa.

A médica revelou que não mexeu no prêmio e investiu todo o dinheiro, passando a viver apenas de seu trabalho como influenciadora e apresentadora do programa "É de Casa", da Rede Globo.

BBB 21: Juliette

Juliette foi o maior fenômeno da história do reality e durante seu confinamento conquistou mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais, vencendo o programa com mais de 90% dos votos.

Ela abandonou sua carreira de advogada e virou cantora, além de ter virado uma das maiores figuras de publicidade do Brasil. A paraibana revelou não ter mexido no dinheiro do prêmio.

BBB 22: Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar, primeiro famoso a vencer o reality, revelou ainda não ter mexido no prêmio do reality. Atualmente, ele investe na carreira de cantor.

Sobre o assunto BBB 23: Descubra os procedimentos estéticos dos participantes

BBB 23: quais as profissões dos participantes do Big Brother Brasil?

BBB 23: quando acaba o reality? Descubra

Tags