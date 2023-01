Globoplay: 'Bem-Vinda a Quixeramobim' chega ao streaming

Depois de passar pelos cinemas, "Bem-Vinda a Quixeramobim" poderá ser assistido a partir desta sexta-feira, 6, pelo Globoplay. Coproduzido pela Globo Filmes e com direção do cearense Halder Gomes ("Cine Holliúdy"), o longa-metragem conta as aventuras da influenciadora digital Aimée (Monique Alfradique), uma jovem de 30 e poucos anos, que vê a sua vida mudar radicalmente após a prisão de seu pai, um milionário envolvido num esquema de corrupção.

Sem dinheiro e com todos os bens bloqueados, Aimée descobre que a única forma de manter o seu status financeiro é vender a fazenda herdada de sua mãe, localizada em Quixeramobim, no sertão cearense. Com vergonha de enfrentar a nova realidade, inventa para os seguidores que irá tirar um "período sabático" por um ano.

Embaixo de sol e muito calor, ela terá que lidar com sua nova vida, com um povo acolhedor e, ao mesmo tempo, sustentar a mentira nas redes sociais. “É um trabalho especial porque, além do humor, eu consigo explorar várias nuances da personagem. Um filme de humor, feito com muito carinho, mas que emociona e faz refletir sobre o problema da seca no sertão, o uso da água e as amizades”, avalia Monique Alfradique.

Vencedor dos prêmios de Melhor Filme Júri Popular e Melhor Atriz para Monique Alfradique no 26º Inffinito Brazilian Film Festival of Miami, "Bem-Vinda a Quixeramobim" tem, ainda, Edmilson Filho, Chandelly Braz, Silvero Pereira, Valéria Vitoriano (Rossicléa), Falcão, entre outros talentos da comédia brasileira. (Ag. Globo)

Confira entrevista com Monique Alfradique sobre sua participação em "Bem-vindo a Quixeramobim":



- Quais são as principais características da Aimée e o que o público pode esperar da personagem?

Monique Alfradique- A Aimée é uma digital influencer, criada numa redoma de vidro, muito materialista e ambiciosa. Com os obstáculos da vida, ela vai acabar se humanizando, valorizando as relações humanas e todas as pessoas que ela vai conhecer ao longo dessa aventura no sertão cearense.

- Como foi a sua preparação para essa obra?

Monique Alfradique - Foram dois meses de imersão, além de ter sido minha primeira vez no sertão cearense. Foi um espaço de tempo fundamental para a construção da minha personagem e sua conexão, seu olhar com o ambiente. Tudo isso com a direção do Halder Gomes, que é dinâmica, divertida e sagaz, características notadas no filme.

- Como você enxerga a chegada do filme ao Globoplay?

Monique Alfradique - Estou muito feliz com a estreia no Globoplay. O filme está lindo, pois foi feito com muito carinho por todo o elenco e direção. O streaming vai ajudar ainda mais a propagar a beleza do nosso sertão, além, é claro, de fazer todo mundo se divertir e se emocionar com a história da Aimée.

