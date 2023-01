BBB 23: quando acaba o reality? Descubra

A nova edição do Big Brother Brasil (BBB 34) estreia nesta segunda-feira, 16 de janeiro; conheça a duração do reality show e saiba quando acaba

O Big Brother Brasil chega à sua nova edição nesta segunda-feira, 16, por volta das 22h30min (horário de Brasília), após a novela das 21 horas, “Travessia”. Sob o comando de Tadeu Schmidt em 2023, o reality costuma ter a duração de três meses.

Os participantes - divididos entre os grupos Pipoca e Camarote - foram divulgados ao longo da quinta-feira, 12, incluindo os dois integrantes da Casa de Vidro. O programa começará com 22 pessoas, que entrarão em duplas formadas por um Camarote e um Pipoca.

O público foi o encarregado da escolha por meio de enquete divulgada no domingo, 15, no “Fantástico”. Uma dupla já havia sido nomeada previamente, Gabriel e Paula, como os vencedores da Casa de Vidro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dois jogadores, segundo informações do portal G1, “devem fazer as provas juntos, votar juntos no confessionário e, se virarem líder ou anjo, também devem chegar a um acordo ao indicar outra pessoa”.

Participantes do BBB 23: quem são os 22 nomes dessa edição; CONHEÇA

Quando acaba o BBB 23?



A última edição do programa, em 2022, terminou em abril com a primeira vitória de um participante do Camarote, Arthur Aguiar. O pódio também foi composto inteiramente pelo Camarote, com o ator Douglas.

Quanto tempo dura o BBB 23?



O reality show costuma durar três meses (janeiro, fevereiro e abril) e vai ao ar todos os dias da semana, com a possibilidade de acessar o BBB 2023 pela plataforma de streaming Globoplay.

Quando começa o BBB 23?

O programa estreia nesta segunda-feira, 16, por volta das 22h30min (horário de Brasília), após a novela das 21 horas, “Travessia”.

A chegada dos participantes na “casa mais vigiada do Brasil” não será transmitida ao vivo pelo streaming da Rede Globo e o público deve conferir a estreia dos “brothers” e “sisters” após o final da novela “Travessia”.

BBB 23: Quais os signos dos participantes pipoca e camarote?; VEJA



Tags