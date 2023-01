BBB 23: que horas começa a Casa de Vidro?

Com estreia nesta terça-feira, 10, a Casa de Vidro do BBB começará pela primeira vez antes da estreia do programa; confira horário

Com estreia marcada para esta terça-feira, 23, a Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23 começa este ano pela primeira vez antes do início do reality show na casa fixa do BBB. A dinâmica será realizada em um shopping da cidade do Rio de Janeiro e começa oficialmente às 10h35.

A proposta da Casa de Vidro é selecionar um homem e uma mulher entre as pessoas que estarão confinadas no shopping para serem participantes do reality show, que já tem final prevista para o dia 25 de abril.

Localizada no Shopping Via Parque, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Casa de Vidro do BBB 23 ficará no mesmo local onde houve a estrutura de 2020. "A dinâmica é super simples. Vamos ter que escolher um casal, uma dupla. É um gostinho do que está por vir", anunciou Boninho.

Em edições passadas, a Casa de Vidro era um cômodo, cercado por paredes de vidro, em que interessados em entrar no reality participavam e ficavam expostos ao público, que decidiria quem ingressaria no programa vigente.



