Casa de Vidro do BBB 23 ao vivo: onde assistir online?

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2023 começou, pela primeira vez, antes do início do reality. Os participantes foram divulgados pela apresentadora Ana Clara Lima nesta terça-feira, 10, em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os quatro revelados, Manoel Vicente, Gabriel, Giovanna e Paula, disputam duas vagas para o BBB 23, com início marcado para o dia 16 de janeiro. No perfil da rede Globo, Tadeu Schmidt compartilhou que o prêmio será o maior da história do reality.



BBB 23: assistir à Casa de Vidro ao vivo e online

Ao público que não poderá visitar o shopping carioca para acompanhar de perto os participantes, o serviço de streaming Globoplay transmitirá para os seus assinantes ao vivo e online.

BBB 23: O que é a Casa de Vidro

O cômodo, com as características paredes de vidro, é responsável por selecionar novos participantes para a “casa mais vigiada do Brasil”. A Casa de Vidro, em sua edição de 2023, é decorada em tons de roxo, de acordo com informações do portal Gshow.

O público pode interagir com os quatro participantes, que estão em um shopping carioca, para escolher os próximos integrantes do Big Brother Brasil 2023.

