BBB 23: casa de vidro começa nesta terça-feira, 10

Com estreia nesta terça-feira, 10, a Casa de Vidro do BBB começará pela primeira vez antes da estreia do programa

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23 começa nesta terça-feira, 10. A informação foi confirmada por Boninho, diretor da TV Globo, por meio do Instagram. O reality show, por sua vez, mantém a data de estreia para a segunda-feira, 16.

Localizada no Shopping Via Parque, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Casa de Vidro do BBB 23 ficará no mesmo local onde houve a estrutura de 2020. "A dinâmica é super simples. Vamos ter que escolher um casal, uma dupla. É um gostinho do que está por vir", anunciou Boninho.

Em edições passadas, a Casa de Vidro era um cômodo, cercado por paredes de vidro, em que interessados em entrar no reality participavam e ficavam expostos ao público, que decidiria quem ingressaria no programa vigente.

A dinâmica, até então, acontecia quando o reality já estava em andamento, o que dava aos novos participantes a possibilidade de entrar com informações do “mundo externo”.



