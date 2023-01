BBB 23: Colunista adianta os famosos que já estariam confinados

Conhecido por "acertos", Léo Dias confirma cinco participantes do grupo "Camarote" que já estão confinados no Hotel do BBB 23

A edição do BBB 23 manterá o modelo de “Pipoca” e “Camarote”, com participantes anônimos e famosos na disputa pelo prêmio. Nas redes sociais, muitos internautas especulam quais celebridades ou subcelebridades farão parte do reality social.

No último domingo, 8, o colunista do portal Metrópoles Léo Dias afirmou ter "exclusividade" sobre camarotes que já estão confinados no hotel para o "BBB 23”.

Confira lista de famosos confirmados pelo colunista:

Vitão

Com 23 anos, Victor Carvalho Ferreira, conhecido como Vitão, é cantor e compositor conhecido por músicas como “Café” e “Flores”. Diversas polêmicas envolvem o artista, entre elas, o relacionamento com Luisa Sonza e visual que divide opiniões nas redes sociais.

MC Guimê

Também musicista, Guilherme Aparecido Dantas, conhecido como MC Guimê, é um cantor e compositor de Osasco, São Paulo. Nas últimas semanas, especulações sobre sua participação no BBB 23 e crises em seu casamento com Lexa tomaram conta dos fãs do reality show. O rapper possui 30 anos de idade.

Vitor diCastro

Influenciador digital de 33 anos, Vitor diCastro também está entre os nomes confirmados para o Big Brother Brasil 23. Com carreira que passa por artes cênicas e apresentador, ele é conhecido por falar sobre signos e astrologia.

Bruna Griphao

Bruna Grigoriadis Orphao, conhecida como Bruna Griphao, é uma atriz da TV Globo. Uma das primeiras cotadas para o BBB 23, a carioca já passou por produções como “Nos Tempos do Imperador” (2021-2022), “Avenida Brasil” (2012), “Malhação” e “Haja Coração” (2016).

Aline Wirley

Ex-integrante da banda Rouge, Aline Wirley já vinha sendo especulada por seus fãs nas redes sociais. A atriz e cantora é paulistana e já participou de espetáculos como “O Soar da Liberdade”, “Tim Maia: Vale Tudo” e “Show em Simonal”. Atualmente, ela está em um casamento aberto com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho, Antônio, de 6 anos.



