Fred Desimpedidos no BBB 23? Post sugere participação do youtuber

Enquanto a listagem oficial não é divulgada, os rumores sobre os possíveis participantes da edição de 2023 do Big Brother Brasil estão surgindo a cada dia. O youtuber e jornalista Fred, do canal Desimpedidos, é um dos novos nomes cotados para o reality.

O boato surgiu na tarde desta segunda-feira, 9, após o perfil no Twitter do canal do Youtube “Desimpedidos”, empresa liderada por Fred, publicar sobre um programa que passa durante as madrugadas.

“Não acredito que vou ter que assistir um programa toda madrugada durante 3 meses”, postou o perfil do Desimpedidos, sugerindo que o apresentador do canal pode ser um dos "brothers" da casa do BBB 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na publicação, os seguidores do canal comentaram sobre o boato: “Iiih o homem vai está lá”, escreveu um fã de Fred. “Quem disse que ele vai ficar todo esse tempo?”, brincou outro seguidor.

Não acredito que vou ter que assistir um programa toda madrugada durante 3 meses — desimpedidos (@desimpedidos) January 9, 2023

Leia também | BBB 23: casa de vidro começa nesta terça-feira, 10



Quem é Fred Desimpedidos?

Bruno Carneiro Nunes, popularmente conhecido como Fred, é apresentador, jornalista e líder do canal esportivo Desimpedidos. Fred foi casado com Bianca Andrade, a influencer e ex-BBB Boca Rosa, com quem tem um filho de 1 ano de idade.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags