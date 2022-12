BBB 22: Boninho revela ter comemorado desistência de Tiago Abravanel

A nova edição do Big Brother Brasil ainda nem começou, mas os programas passados continuam causando nas redes. Boninho, diretor do BBB, reality show da Rede Globo, afirmou ter comemorado a saída de Tiago Abravanel durante a edição de 2022.

A declaração foi feita à Tatá Werneck, durante o programa “Lady Night” da última quinta-feira, 8. Durante a entrevista, Boninho disse ter celebrado a decisão do ator em apertar o botão de desistência: “Dei graças a Deus que ele saiu”.

O diretor também contou que a equipe do BBB se decepcionou com o comportamento de Tiago durante o programa. Na lista do “Camarote”, grupo seleto de participantes que já são conhecidos pelo público, o neto de Silvio Santos desistiu do reality, tornando-se o segundo da edição de 2022 a sair sem ser pelo voto dos espectadores.

O Big Brother Brasil 2023 está marcado para estrear no dia 16 de janeiro.



