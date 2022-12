BBB 21: Karol Conká e Lucas Penteado se reencontraram após dois anos

Dois anos após o fim do Big Brother Brasil de 2021, Karol Conká e Lucas Penteado se encontraram novamente. O reencontro aconteceu no camarim do Festival Batekoo, evento de música negra e LGBTIA+, criado em Salvador, em 2014.

Karol se apresentou neste sábado, 10, e chegou a convidar o ator para subir ao palco durante o show, segundo o portal Metrópoles. O ator e a rapper deram um abraço e curtiram show juntos em cima do palco.

Fofos! Karol Conka recebeu o Lucas Penteado em seu camarim!! Além disso, a cantora chamou ele para o palco do Festival em que estavam. pic.twitter.com/cZ2dXQtlOM

Lucas e Karol Conká não se encontravam desde a participação no BBB 21, onde houve discussão e animosidade entre os dois, que acabou com a desistência do reality pelo ator e a rejeição da rapper no paredão.

