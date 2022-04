Dia 101: especial do BBB reúne participantes e reacende discórdias

O episódio extra do reality show reuniu os brothers e as sisters do BBB 22 no sofá da casa para conversar sobre a trajetória no programa e as projeções para o futuro

A Rede Globo exibiu, nesta quinta-feira, 28, o episódio especial "Dia 101", uma retrospectiva dos cem dias de Big Brother Brasil, que traz todos os participantes da edição de volta para a casa mais vigiada do Brasil. Com a apresentação de Tadeu Schmidt, o episódio relembrou os romances e as rivalidades, homenageou Rodrigo, que teve alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e emocionou os ex-BBBs.

Sobre o assunto BBB 22: Pedro Scooby pede para Paulo André ser seu padrinho de casamento

Rodrigo Mussi tem alta hospitalar e continuará tratamento em casa

BBB 22: Douglas Silva reflete sobre trajetória no reality e futuro

Dia 101: uma retrospectiva

Os brothers entraram na casa por ordem de eliminação, e puderam percorrer todos os espaços, relembrando momentos marcantes da vigésima segunda edição do BBB. Naiara Azevedo, a terceira eliminada, chorou sozinha no quarto "Grunge" ao relembrar os momentos iniciais do programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla e a quinta eliminada do programa, entrou na casa e se apropriou com orgulho do título dado à ela pelos internautas após sua participação no BBB: "A plantinha de vocês voltou, Brasil!"

Mas dois dos participantes que mais deram o que falar foram Jade e Paulo André, o casal Jadre, cujo reencontro teve direito até a beijo e declarações de saudade. "Estava morrendo de saudades dele!", declarou a sister ao conversar com Tadeu sobre a reunião.

Rivalidades: Jade e Arthur se reencontram

No Dia 101, os participantes parabenizaram Arthur Aguiar por sua vitória na final do BBB22 e compartilharam suas experiências com o brother. Após abraçar Jade e Laís na cozinha, Arthur se dirigiu ao quarto Grunge e subiu em uma das camas suspensas para tirar uma soneca, dizendo a Tiago Abravanel: "Prefiro ficar aqui dormindo do que lá fora, levando 'tapinha' nas costas, dando beijinho. Já falaram que eu dormi o programa inteiro mesmo, qual o problema?", disparou.

A sister Jessilane foi direta quando Tadeu a perguntou sobre quem ela acreditava não ter merecido chegar até onde chegou. "Eu acho que foi o Arthur, que é o que eu já venho falando lá fora. Mas não é só pelo contexto do jogo, é também pelo jeito que as coisas se estabeleceram lá fora. Acho que outras pessoas que estavam aqui jogaram muito mais, fizeram muito mais, e não tiveram essa visibilidade." afirmou.

A décima quinta eliminada do BBB 22 não parou por aí. No seu momento de fala, declarou que Arthur havia levantado "bandeiras" sobre ser vítima e ter ido várias vezes ao paredão, mas que Douglas Silva ficou na berlinda do programa oito vezes, mais do que o campeão da edição. "Seis homens em uma final, acho que foi uma situação que nunca tinha acontecido antes. E isso reflete muito da sociedade que a gente tá inserido." completou.

Despedida do BBB

Os brothers e as sisters homenagearam com uma salva de palmas o colega Rodrigo, que não pôde comparecer devido à seu gravíssimo acidente de carro, no dia 31 de março. Em clima de despedida, todos conversaram sobre suas memórias e saudades, terminaram de "lavar a roupa suja" que ficou pendente após o fim do programa, e deram um abraço coletivo em Tadeu Schmidt, que foi apresentador de primeira viagem do Big Brother Brasil. O episódio especial "Dia 101" pode ser assistido pelo aplicativo Globoplay.

Tags