Final BBB 22: Rodrigo Mussi é lembrado em vídeo, mas acidente não é citado

No último episódio do BBB 22, Rodrigo Mussi apareceu, a partir do uso de computação gráfica, em momentos importantes da edição, substituindo Arthur Aguiar

A produção do Big Brother Brasil 22 trouxe na final do programa, realizada na última terça-feira, 26, uma “aparição surpresa” do gerente comercial e ex-participante do reality show, Rodrigo Mussi. A lembrança do ex-brother ocorreu ao longo de um dos VTs da noite. Entretanto, apesar da referência, não houve menção ao acidente sofrido por Mussi em março.

No último episódio da atual temporada, o programa fez uma brincadeira com um possível “Rodrigoverso” no BBB. Assim, foi apresentado um vídeo em que o rosto de Rodrigo aparece, a partir do uso de computação gráfica, em momentos importantes da edição, substituindo Arthur Aguiar. Alguns dos recortes foram a ida ao “quarto secreto” e o retorno do “paredão falso”, em que os participantes reagiram à sua volta - originalmente ocupada pelo campeão Arthur.

Mesmo com esse destaque, o apresentador Tadeu Schmidt não contou aos finalistas - Paulo André, Douglas Silva e Arthur Aguiar - sobre o que ocorreu com Rodrigo Mussi. Ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ter sofrido um grave acidente de carro em março.

Segundo informação divulgada pelo seu irmão, Diogo Mussi, Rodrigo irá para a reabilitação ainda nesta semana para fazer “fisioterapia, fono, neuro e tudo mais que tem direito”. “Falta pouco para ele sair mesmo do hospital e conhecer meu filho”, disse Diogo à revista Quem.



