BBB 22: Paulo André fala sobre relacionamento com Jade Picon

Vice-campeão do Big Brother Brasil 2022, Paulo André falou sobre seu relacionamento com Jade Picon e o futuro dos dois depois do reality show

Paulo André e Jade Picon viveram um romance durante o Big Brother Brasil 2022. Os dois, que foram um dos principais casais da edição, não estão juntos, mas o público cria expectativas sobre o futuro deles.

Em entrevista à Globo, o vice-campeão falou sobre o assunto: “engraçado que, dentro da casa, eu não conseguia enxergar a gente como um casal, dava para contar nos dedos as vezes que a gente ficou, porque na real existia um comparativo lá dentro do que a gente fazia com os outros casais”.

“Estávamos num jogo e ela jogava de um lado oposto do meu. Mesmo assim a gente gostaria de se proteger, acho que não deu tempo. Mas foi muito legal ter essa conexão com ela, depois aqui fora que eu vi a repercussão que a gente deu”, reflete.

De acordo com ele, a parceria com Jade Picon foi importante, porque deixou os momentos dentro do reality show mais leves.

Porém, Paulo Andre afirma que é difícil falar sobre o futuro da relação. “É difícil responder essa pergunta porque acabei de sair da casa, ainda não sei o que está acontecendo direito, estou processando tudo”, diz.

“Primeiro vou pensar em mim, organizar tudo na minha cabeça, para depois pensar no que vai acontecer. É bem cedo para responder isso, para ser sincero”, finaliza.

