Arthur culpa Jade por não ser perseguido: "Tirou voto da casa"

O campeão do BBB 22 acreditava ser perseguido dentro da casa e não ter aliados. Rafa Kalimann divulgou os dados de Arthur ao longo do programa no "Bate-Papo BBB"

Ao participar do programa “Bate-Papo BBB”, na última terça-feira, 26, o novo campeão do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar, descobriu que não foi tão perseguido dentro da casa quanto acreditava ter sido.

Sobre o assunto BBB: Maíra Cardi revela que trocou toda a equipe de Arthur Aguiar

Final BBB 22: Rodrigo Mussi é lembrado em vídeo, mas acidente não é citado

"No Limite" tem participante cearense; confira elenco completo

Arthur no Mais Você: "Nunca imaginei que pudesse ser o campeão"

Conversando com Rafa Kalimann, apresentadora do programa, Arthur descobriu que só levou nove votos no confessionário e, de todos os sete paredões dos quais participou, só foi pela escolha da casa já no final do programa, quando seus amigos votaram nele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao ficar sabendo disso, Arthur culpou a ex-sister Jade Picon. “Tirou o voto da casa. A Jade, quando me indica, tira a chance da casa de votar em mim.”

Relembre a rivalidade entre Arthur e Jade

As discordâncias entre Arthur Aguiar e Jade Picon, ambos do Camarote, nasceram logo no início do programa. Jade conquistou sua primeira liderança na terceira semana do BBB 22, e indicou Arthur ao paredão por, de acordo com ela, não tê-la “parabenizado” pela conquista.

Jade foi líder na semana seguinte e repetiu a indicação, que não dá direito à prova bate-e-volta. Após a segunda indicação, os dois começaram a conversar sobre uma possível reconciliação; mas, após discordâncias sobre votos e alianças dentro da casa, o embate entre os dois se acirrou.

O ápice da disputa foi quando Jade, na sétima semana de BBB, atendeu o Big Fone: “Atenção, preste muita atenção,” anunciou o locutor. “Você está no paredão. E deve indicar imediatamente alguém para ir ao paredão com você.” Jade desligou o telefone e virou para Arthur, que também estava do lado de fora da casa: “Bora, eu e você no paredão.”

Jade acabou sendo eliminada no sétimo paredão do BBB 22, com 84,93% dos votos. Mesmo que a rivalidade só tenha durado por metade do programa, se estabeleceu como a mais direta do programa, com os dois rivais se enfrentando nas dinâmicas, nas provas e no dia-a-dia da casa.

Escolhido da casa

Já nos últimos dias de programa, Arthur foi para o paredão pelo voto da casa, situação que deu o que falar. Acusado de vitimismo por Gustavo, o brother, que viria a se tornar o campeão da edição, se revoltou contra o parâmetro estabelecido pelos amigos antes do confessionário.

De acordo com Gustavo, DG, PA e Pedro Scooby, o voto iria para quem tivesse ficado mais tempo sem ir ao paredão. Desconsiderando o paredão falso, no qual Arthur pôde voltar ao programa após ser escolhido pelo público, seus aliados votaram nele para o último paredão.



Tags