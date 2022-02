Maria expulsa do BBB 22 por agressão a Natália; o que se sabe até agora

Maria foi expulsa do BBB 22 hoje, 15, após agressão a Natália com balde no Jogo da Discórdia. Saiba mais sobre o porquê da participante ter sido desclassificada

A expulsão de Maria do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde de hoje, terça-feira, 15 de fevereiro (15/02). A desclassificação da cantora foi pedida por internautas após a exibição do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os participantes tinham de jogar um balde de água suja em seu oponente - em sua vez, Maria acabou batendo o objeto na cabeça de Natália Deodato e sendo expulsa do reality por causa do ato de violência. Saiba abaixo mais sobre o porquê da participante ter sido desclassificada do reality.



Quando atingida pelo balde, Natália reclamou da atitude de Maria. "Aqui, só não pode bater o balde na cabeça, né?", questionou. Ao perceber o que havia feito a cantora pediu desculpas e tentou dar continuidade na dinâmica , no entanto, foi interrompida pelo apresentador: "Não, aguarde um pouquinho que a gente vai fazer um intervalo", disse. Na volta do intervalo, Tadeu chamou a atenção de Maria durante o programa ao vivo. Ela, por sua vez, justificou o ocorrido: "Escorregou da minha mão".

MARIA EXPULSA AGORA!!! Olhem por esse ângulo, ela empurrou o balde na cabeça da Natália! FOI AGRESSAO! #mariaexpulsa pic.twitter.com/jJjF4bYMd5

O apresentador ainda mostrou-se preocupado com Natália, que ao ser questionada sobre como estava se sentindo, afirmou: “Tá tudo bem, mas eu senti um pouco de agressividade. Mas tá tudo ok”, disse Natália. Após a dinâmica, Maria admitiu que foi agressiva em conversa com Vyni. "Ela (Natália) me deixou com muito ódio, não raciocinei na hora que eu fiz e (...) sabe, é a segunda vez que sou agressiva com uma pessoa. O Arthur foi a mesma coisa", declarou.



Maria expulsa do BBB 22: internautas pediram a desclassificação

Para os telespectadores do reality, o pedido de desculpas não foi o bastante. No Twitter, a ação foi recriminada pelos usuários, e o termo "agressão" apareceu entre os tópicos mais debatidos no País. O caso repercutiu a madrugada inteira do dia 15, com internautas pedindo a expulsão da sister. "Deveriam rever os comportamentos da Maria, com relação ao jogo da discórdia. Extremamente agressiva!", escreveu um usuário da rede.



Na tentativa de justificar o pedido de expulsão, algumas pessoas relembram casos de edições passadas do BBB. "Hariany foi expulsa por empurrar uma amiga bêbada. Maria meteu a placa no Arthur semana passada, bateu balde na Nat hoje, e o BBB vai deixar? É sério isso? O entretenimento custa a segurança dos participantes?", indagou uma internauta.

Essa não foi a primeira vez que Maria chegou a ser acusada de agredir um participante. No jogo da discórdia anterior, onde os brothers deveriam colocar placas na testa de seu oponente com alguma acusação, internautas apontaram que a atriz havia sido violenta e aproveitado para dar um tapa ao colocar a placa em Arthur Aguiar. O caso também repercutiu nas redes sociais, mas diferente dessa vez, a artista não recebeu nenhuma punição.



Maria expulsa do BBB 22: pronunciamento da equipe da cantora sobre o caso

Diante a repercussão, a equipe da artista se pronunciou em suas redes sociais. "Na noite de hoje, segunda-feira, 14, durante o Jogo da Discórdia, pela dinâmica proposta, Maria precisou jogar a água de balde em Natália. E, ao jogar a água, o objeto atingiu Natália. No momento em que Maria percebeu o ocorrido, se desculpou imediata e diretamente à Natália. Contestada pelo apresentador, Natália respondeu: ‘Está tudo bem, senti um pouco de agressividade, mas está tudo bem!", defendeu o comunicado da cantora.



"Após a transmissão ao vivo, Maria reconheceu sua atitude agressiva e reforçou que não teve a intenção de atingir Natália. Nós, da equipe Maria, ficamos tristes com a situação, lamentamos o ocorrido e fortalecemos nosso posicionamento contra qualquer atitude agressiva. Nos colocamos à disposição à Natália, seus familiares e sua equipe", finalizou.



Maria expulsa do BBB 22: reação dos participantes

A expulsão de Maria do BBB 22 foi anunciada na tarde desta terça-feira, 15. Após ser chamada no confessionário, a artista não retornou mais a casa. Na sequência, a decisão foi repassada aos demais participantes do reality que se mostraram surpresos com o desfecho do caso. Ao receber a notícia, Natália ficou abalada, chorou e foi consolada por Jessi e Bárbara. "Eu não falei nada no raio-x", apontou, explicando que não pediu a eliminação da cantora no confessionário. Já Maria chegou a pedir desculpas pela atitude durante o raio-x.



Veja reação dos brothers ao receber o anúncio de expulsão da Maria



pic.twitter.com/cqgBLZ6bFi — Portal Tucumã (@PortalTucuma) February 15, 2022

Maria expulsa do BBB 22: multa milionária após quebra de contrato

Além da expulsão e dos julgamentos, a atitude agressiva de Maria pode gerar uma multa milionária. De acordo com informações do colunista Fefito, do portal Uol, o contrato de participação do BBB 22 contém cláusulas que afirmam que os que forem desclassificados “não farão jus a qualquer remuneração, prêmio ou indenização pela Globo, ficando obrigados a ressarcimento de perdas e danos a que derem causa”.

Mediante à regra, Maria perde o direito de receber os prêmios que ganhou em provas, seja dinheiro ou eletrodomésticos. Além das perdas, o contrato estabelece ainda uma possível multa no valor do prêmio. “No caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelas partes neste instrumento, bem como no regulamento, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de uma multa de até R$ 1,5 milhão”.

